Vendedor coloca anúncio em carro procurando mulher para casar no ES

Carlos Antônio Moreira tem 47 anos e disse que não quer passar o Natal sozinho. O anúncio está viralizando nas redes sociais

Vendedor coloca anúncio em carro procurando mulher para casar. (Arquivo pessoal)

Quem anda por Vila Velha, na Grande Vitória, pode se deparar com um anúncio no mínimo inusitado. O ambulante Carlos Antônio Moreira colocou um cartaz na traseira do carro procurando uma mulher para casar. E não há muitos pré-requisitos: "pode ser pobre e feia porque eu também sou".

"Vamos combinar que eu não posso exigir muito porque eu não sou um (Reynaldo) Gianecchini, né?", explicou o ambulante em conversa com o g1 ES. Carlos diz que está separado há quatro meses. Desde então, garante que não se relacionou com ninguém. E confessa que está um pouco "desesperado" com a ideia de ter que passar o Natal sozinho.

"Tem poucos dias que eu coloquei esse cartaz. É ruim demais passar o Natal sem dar uns beijos, sem alguém do lado. E também é bom ter alguém para te dar um presente, né?", brincou.

Carlos, vendedor que fez anúncio inusitado para casar. (Arquivo pessoal)

Morador de Vila Velha, Carlos tem 47 anos e vende panos de prato. Outro pré-requisito é que a mulher seja trabalhadora. "Procuro um amor sincero, pode ser de qualquer jeito. O importante é o sentimento e a vontade de construir uma vida juntos, que um faça o outro feliz", disse.

E, pelo jeito, segundo ele, o anúncio já está surtindo efeito. O ambulante diz que já recebeu mais de 50 ligações de mulheres que viram o cartaz. Mas Carlos ainda não saiu com nenhuma delas. Por enquanto, está conversando com as pretendentes, conhecendo um pouco cada uma delas para ver se encontra a cara-metade. "Estou desesperado, mas tem que ter cuidado. Estou conversando, descobrindo com elas são, um pouco da história delas, o que elas fazem da vida. Tenho que ir com calma para não me machucar", reforçou.

(Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta)

