Casamento na praia: confira 5 dicas para garantir uma festa perfeita

Casamento na praia exige cuidados especiais para que tudo corra bem Crédito: Divulgação

A cada dia mais, os noivos estão em busca de alternativas para quebrar protocolos e tradições na hora de se casarem. Para isso, muitos recorrem ao “destination wedding”, expressão inglesa que significa “destino de casamento”. Essa prática refere-se ao deslocamento que os “pombinhos” e os convidados fazem para outra cidade – às vezes até para fora do país – em que residem para realizar a cerimônia, e o litoral capixaba vem sendo uma localização procurada para esse tipo de festa nos últimos anos.

No entanto, como nem só de céu limpo, areia e mar se faz um casamento na praia, até mesmo os eventos mais simples exigem um planejamento minucioso para que tudo aconteça sem imprevistos e para que esse momento da vida do casal seja sempre lembrado com um sorriso no rosto.

Conforme explica o diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos, Thiago Fabretti, o sonho de casar na praia pode parecer distante, mas é uma realidade mais próxima do que se imagina quando é feito um planejamento com antecedência adequada.

“Além disso, o investimento exigido não é diferente do que o orçamento que seria usado para outros tipos de cerimônias, como em salões tradicionais que oferecemos”, ressalta.

Thiago Fabretti orienta sobre as escolhas ideiais do evento Crédito: Divulgação

Ainda na avaliação Fabretti, é uma opção ideal para quem deseja se casar de forma mais intimista.

" Em frente ao azul do mar, o casamento ao ar livre torna-se mais relaxante, e as regras ficam mais espontâneas, visto que estar à beira-mar permite o uso de roupas mais leves e confortáveis." Thiago Fabretti - Diretor-executivo do Grupo Casa Di Lucca Festas e Eventos

Se o desejo é casar fora, em um local paradisíaco como as praias capixabas, veja cinco dicas que garantem um casamento com tudo a que se tem direito.

1 – Como escolher a praia ideal

Fabretti explica que existem diversos destinos a serem escolhidos para fazer o casamento, especialmente as praias capixabas, como as de Vila Velha. A empresa, aliás, até tem o espaço Casa Di Lucca Praia, em Nova Ponta da Fruta. No entanto, para que dê tudo certo, é preciso planejamento.

“O interessante é ir ao local com antecedência e analisar alguns pontos, como ver se é um lugar de fácil acesso, avaliar se a distância e o tempo de chegada valem a pena, checar se há comodidades suficientes”, aponta.

Conhecer o espaço e a estrutura é importante para evitar contratempos Crédito: Divulgação

No cerimonial Casa Di Lucca, por exemplo, informa o diretor, há sistemas de ar condicionado no salão de convidados, banheiros amplos e cozinha profissional. Outra dica é conhecer ao redor do local do casamento.

“Para aproveitar melhor o conceito de destination wedding e assegurar o conforto e a segurança dos convidados, pesquise se a região oferece infraestrutura necessária. Assim, seus amigos e familiares podem aproveitar o litoral capixaba e os vários pontos turísticos da Grande Vitória com o apoio de uma rede hoteleira e bares e restaurantes”, complementa.

2 – O melhor horário

O diretor-executivo do Cerimonial Casa Di Lucca aponta que os horários mais recomendados para realizar a cerimônia são durante o início da manhã ou no final da tarde: “São momentos em que o sol já está mais ameno e as roupas leves e com cores claras caem melhor”.

Luz natural é convidada sempre bem-vinda nesse tipo de cerimônia Crédito: Divulgação

Não se esqueça também de escolher a melhor época. “Apesar de os casamentos na praia serem planejados para acontecer em dias perfeitos, nem sempre a natureza colabora. Por isso, confira a previsão do tempo para não ser pego de surpresa durante a cerimônia”, lembra, ainda.

3 – Decoração

A escolha dos itens para decorar a festa deve refletir a personalidade do casal e estar de acordo com a proposta que os noivos procuram em um casamento.

“Na praia, é recomendado apostar em uma decoração mais descontraída, mas com móveis e iluminação leves, sem exageros. Para isso, os móveis rústicos, madeira, palha, flores tropicais, folhagens e uso de plantas desidratadas é uma boa pedida”, sugere.

Decoração com toques rústicos e elementos naturais faz a diferença Crédito: Divulgação

Além do mais, para facilitar o planejamento do casamento, escolha uma cidade que tenha infraestrutura necessária para dar suporte em tudo o que você precisa: bufê, espaço, mobiliário e decoração. Assim, você não terá o trabalho de levar os itens da sua cidade natal.

“O Cerimonial Casa Di Lucca é uma empresa que oferece bufê, cerimonialista, decoração, fotografia, iluminação e sonorização. Tudo isso para deixar o processo de planejamento do casamento menos estressante para os noivos”, frisa Thiago Fabretti.

4 – O que vestir

Uma das decisões mais importantes em um casamento, o vestido da noiva, assim como em qualquer tipo de festa, precisa representar o estilo dela. “De todo modo, uma opção que não tem erro é usar uma peça leve, sem necessidade de ter brilho. Caso ela seja mais ousada, uma dica é investir a informalidade em um buquê desconstruído”, recomenda a cerimonialista do Grupo, Thamiris Camargo.

Ela também sugere que tanto a noiva quanto as convidadas apostem em penteados soltos ou com partes presas somente para o vento não incomodar, em acessórios delicados e uma maquiagem leve – e à prova d’água – que valorize a beleza natural.

Casamento na praia, em espaço do Cerimonial Casa Di Lucca Crédito: Divulgação

“Enquanto estiver fazendo sol, um par de óculos pode complementar o visual e, se a cerimônia acontecer no fim do dia, não se esqueça de levar uma jaqueta ou echarpe para esquentar do frio”, avalia a profissional a partir dos anos de experiência no ramo.

5 – Fornecedores

Para garantir uma recepção inesquecível para os convidados, o Cerimonial Casa Di Lucca oferece uma seleção de vários tipos de comida e bebidas no cardápio.

A tábua de frios, as massas folhadas e os salgados fritos e assados antecedem os pratos principais, que podem ser carnes – filé ao molho madeira, salmão ao molho de maracujá, bacalhau, fricassê, camarão ao creme, linguado com musseline de baroa, casquinha de siri, escondidinho de carne-seca com aipim, moquequinha capixaba ou, ainda, fettuccine com calabresa e bacon e penne ao molho branco com frango.

O cerimonial também dispõe da ilha gastronômica, que vem com aperitivos como linguiças, iscas de carne, franguinho frito, polenta frita, batata frita, aipim frito, minipastel frito, bacon, torresmo, bobó de camarão, capelette, frutas, patês, saladas e pães.

Parte do bufê do Cerimonial Casa Di Lucca: variedade Crédito: Divulgação

Já na parte da sobremesa, as mais pedidas são os bombons e a mesa de saída com café expresso, biscoitos finos, trufas e palha italiana.

E, para beber, sucos, água mineral com e sem gás, refrigerante, coquetéis não alcoólicos, drinques alcoólicos, cerveja e vinhos ficam à disposição dos convidados.