Situação de risco

Duas casas são interditadas após parte de uma delas desabar em Cachoeiro

Desabamento de parte de uma residência antiga e sem moradores no bairro Nova Brasília levou a Defesa Civil Municipal a interditar o imóvel e uma residência vizinha

O desabamento de parte de casa antiga e sem moradores no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levou a Defesa Civil Municipal a interditar o imóvel e uma residência vizinha, devido ao risco de mais um desabamento. O fato ocorreu na noite de terça-feira (3) e ninguém se feriu. >