Jacaré é resgatada na terça de Carnaval em Vitória e ganha nome de escola de samba

O resgate foi conduzido pelo coordenador do Projeto Caiman, Yhúri Nóbrega, que também é presidente do Instituto Marcos Daniel. Após avaliação, foi constatado que a jacaré estava saudável e em boas condições. Ainda na tarde de terça-feira (4), ela foi devolvida à natureza em um local adequado para a espécie. Caso alguém encontre um jacaré em situação semelhante, a recomendação é que acione o número (27) 99763-9757, do Projeto Caiman.