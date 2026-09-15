Idosa é atingida por coqueiro em Ibatiba e levada de helicóptero a Vitória

Uma mulher de 29 anos foi encontrada desacordada em uma rua da Serra e está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras. O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de agressão física e precisou ser intubada.





Na manhã desta terça-feira (15), a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o pai da vítima. Segundo ele, a filha foi encontrada desacordada e levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o hospital estadual.





A família da jovem mora no bairro Itapuã, em Vila Velha, mas, há cerca de dois meses, ela passou a morar com o namorado na Serra. Ainda não há informações sobre o que aconteceu antes de a mulher ser encontrada desacordada.





De acordo com a Polícia Civil, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não tinha condições de informar aos policiais o que havia ocorrido.





O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.