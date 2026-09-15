Idosa é atingida por coqueiro em Ibatiba e levada de helicóptero a Vitória

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Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro
na noite de segunda-feira (14), na ES 185, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito
Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Andréia Silva de Souza Tomé, morreu no local.
O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo a uma serralheria, na estrada que liga Divino de São Lourenço a Ibitirama. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da ciclista. O condutor de um Chevrolet Kadett GL, de 25 anos, contou aos militares que seguia no sentido de Divino de São Lourenço quando se deparou com a ciclista na pista. Segundo ele, tentou fazer uma manobra para evitar a batida e freou, mas não conseguiu impedir o impacto.
O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.
O corpo de Andréia foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.
O trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, está com o tráfego liberado nos dois sentidos, mas as obras de recuperação da rodovia ainda estão no início. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos apresentam cerca de 15% de avanço e têm previsão de conclusão em dezembro deste ano.
Após quase seis meses em sistema de pare e siga, o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9). A restrição começou em 19 de março, quando uma cratera se abriu na rodovia. De acordo com o DNIT, a nova camada de asfalto ainda não foi aplicada. Antes disso, serão executados serviços diretamente no pavimento e intervenções no sistema de drenagem.
A recuperação contempla quatro pontos de erosão no trecho. Segundo o órgão, um deles já foi executado. Mesmo com o tráfego liberado, os motoristas podem encontrar o sistema de pare e siga de forma pontual ao longo do dia.
Conforme o DNIT, a interrupção temporária será necessária para a descarga de materiais, movimentação de máquinas e execução dos serviços. Durante a execução dos bueiros, o tráfego precisará voltar ao sistema de pare e siga por alguns dias.
Uma mulher de 29 anos foi encontrada desacordada em uma rua da Serra e está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras. O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de agressão física e precisou ser intubada.
Na manhã desta terça-feira (15), a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o pai da vítima. Segundo ele, a filha foi encontrada desacordada e levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o hospital estadual.
A família da jovem mora no bairro Itapuã, em Vila Velha, mas, há cerca de dois meses, ela passou a morar com o namorado na Serra. Ainda não há informações sobre o que aconteceu antes de a mulher ser encontrada desacordada.
De acordo com a Polícia Civil, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não tinha condições de informar aos policiais o que havia ocorrido.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa no distrito de São José, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (13). À Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da esposa do homem.
Segundo a PM, a vítima estava sentada em frente ao imóvel, conversando com a esposa, quando o homem se aproximou e atirou. Após o crime, ele não foi localizado.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mantenópolis. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Morreu o homem identificado como Jurandir Lubase, de 59 anos, atingido por barras de ferro enquanto passava por uma calçada no bairro Tabajara, em Cariacica, na última quinta-feira (10). Desde o acidente, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a morte cerebral de Jurandir foi confirmada na segunda-feira (14).
Segundo o irmão da vítima, Jurandir trabalhava como ambulante e havia ido à casa de um fornecedor no dia do acidente. Na volta, dois caminhões colidiram. Um deles transportava barras de ferro que, com o impacto da batida, se soltaram e atingiram o homem, que passava pela calçada.
Jurandir foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o hospital.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o caso será investigado. Até o momento, não há informações sobre quais procedimentos foram adotados em relação aos motoristas dos caminhões.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.
A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões.
Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas. Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h.
Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.
Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.
Os motoristas que passam pelo km 239 da BR 101, na Serra, devem ficar atentos nesta terça-feira (15). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, por uma hora e meia, para a detonação de rochas.
Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação do subtecho D da BR 101, entre Serra e Fundão. A empresa informou que, caso haja alguma intercorrência após o período previsto de interdição, será adotado o sistema de Pare e Siga até a normalização do serviço.
Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A Ecovias orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais.
Após quase seis meses operando no sistema pare e siga, o trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante,
na Região Serrana do Espírito Santo, foi liberado nos dois sentidos. A informação
foi divulgada nesta segunda-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma
cratera se abriu no local em no dia 19 de março durante fortes chuvas.
Segundo motoristas
que passaram pelo trecho, a via foi liberada no fim de semana, mas segue em
obras. Por conta do grande fluxo de veículos na rodovia, o sistema pare
e siga vinha causando transtornos aos condutores. No dia 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro da cratera.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9), mas as obras de recuperação continuam, com cerca de 15% de avanço. Os serviços incluem a recuperação de quatro pontos de erosão, melhorias na drenagem e a substituição de bueiros, além da aplicação de uma nova camada de asfalto.
O trânsito poderá voltar a operar em sistema de pare e siga durante a execução dos bueiros, que deverá ocorrer por 24 horas ao longo de alguns dias. A previsão é de que as obras sejam concluídas até dezembro de 2026.
Um acidente ageta o trânsito na Rodovia do Contorno na tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a faixa esquerda da pista no sentido Cariacica–Serra está interditada após um carro capotar no km 289,1 da BR 101, próximo ao bairro Padre Mathias, em Cariacica.
Motoristas relataram lentidão no trecho por causa da ocorrência. Imagens mostram o veículo capotado, com o para-brisa estilhaçado. Segundo a Ecovias, ninguém ficou ferido e a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Uma operação da Polícia Militar terminou com três homens presos e armas, munições e drogas apreendidas no bairro Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, neste domingo (13). Rodrigo Caldeira Ferreira, Eduardo de Jesus Boaventura dos Santos e Talisson Almeida da Silva foram encontrados em uma casa durante a ação.
Segundo a PM, os policiais faziam uma incursão por uma área de mata quando viram Rodrigo com um objeto semelhante a uma arma. Conforme a corporação, ele pulou o muro de uma residência e entrou no imóvel para tentar se esconder. Eduardo e Talisson estavam no local.
Durante a operação, foram apreendidos três revólveres com numeração raspada, 19 munições, duas porções de substância semelhante à maconha, quatro celulares e R$ 604 em dinheiro.
Em nota, a Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido à numeração raspada das armas. Um deles também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os três foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).