Homem sai para acampar e pescar e morre afogado em Boa Esperança

Os Bombeiros disseram que um indivíduo informou que ele e o amigo estavam acampados na beira do rio, pescando, na região central do município. Após acordar, ele disse que não encontrou mais o colega. Ele explicou ainda que a vítima seria alcoólatra. Na manhã desta sexta-feira as buscas continuaram pela extensão do rio, até que foi possível localizar o corpo, que estava boiando na água.