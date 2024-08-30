Homem sai para acampar e pescar e morre afogado em Boa Esperança

Um homem morreu afogado no Rio do Norte, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos de buscas tiveram início na tarde de quinta (29) e o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (30). A vítima ainda não teve a identidade divulgada.
Os Bombeiros disseram que um indivíduo informou que ele e o amigo estavam acampados na beira do rio, pescando, na região central do município. Após acordar, ele disse que não encontrou mais o colega. Ele explicou ainda que a vítima seria alcoólatra. Na manhã desta sexta-feira as buscas continuaram pela extensão do rio, até que foi possível localizar o corpo, que estava boiando na água.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na manhã desta sexta-feira (30), por volta de 10h35, para uma ocorrência de afogamento com morte, no Rio do Norte, na zona rural de Boa Esperança.
“O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para o Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares”, finalizou.