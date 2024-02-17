Homem é encontrado morto com marcas de tiro em Vila Valério

Um homem foi encontrado morto, com três perfurações de tiros na cabeça, perto de um campo de futebol em Vila Valério , Noroeste do Estado, na noite desta sexta-feira (16). A Polícia Civil investiga o caso, registrado no bairro Boa Vista.

Policiais foram ao local após um morador relatar ter escutado disparos de arma de fogo próximo ao campo de futebol. Segundo relato dos militares, a região é conhecida por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

Quando a equipe chegou ao local, o homem foi encontrado caído no chão, ao lado do bar do campo, com ferimentos na cabeça. Ainda de acordo com a ocorrência, a perícia da Polícia Civil foi ao local e identificou três perfurações por arma de fogo na vítima, na região do rosto e da nuca, não sendo encontrado nenhum projétil ou cápsula utilizada.