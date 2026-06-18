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Ninguém ficou ferido

Fogo destrói cavalo mecânico de carreta em Cariacica; veja vídeo

Publicado em

18 jun 2026 às 07:13

Um incêndio destruiu o cavalo mecânico (parte frontal da carreta, onde ficam o motor e a cabine do motorista) no fim da madrugada desta quinta-feira (18), na avenida Leste Oeste, em Campo Grande, Cariacica. Segundo o motorista do veículo, de 55 anos, ele saiu de Rio Marinho, em Vila Velha, e seguia em direção à Rodovia do Contorno quando o fogo começou.


Ainda conforme o condutor, ele iria engatar a carreta e seguir viagem até uma fábrica de papel em Mucuri, na Bahia, retornando depois ao Espírito Santo.

Fogo destrói cavalo mecânico de carreta em Cariacica
Fogo destrói cavalo mecânico de carreta em Cariacica André Afonso

Durante o trajeto, o motorista percebeu uma mensagem no painel do veículo informando uma anomalia nos freios. Ao olhar pelo retrovisor, viu chamas altas na parte traseira. Segundo ele, houve tempo apenas para retirar seus pertences.


O homem tentou apagar o incêndio com um extintor que estava no veículo, mas não conseguiu controlar as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e conseguiu extinguir o fogo. Ninguém ficou ferido.


Até as 7h desta quinta-feira, o veículo permanecia ocupando parte da avenida.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
500 vagas

Sedu divulga lista dos estudantes do ES selecionados para programa de intercâmbio

Publicado em 18/06/2026 às 07:36
Programa de Intercâmbio Estudantil da Sedu-ES Divulgação/Governo do ES

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou, na quarta-feira (17), a lista dos estudantes do Espírito Santo selecionados para o Programa de Intercâmbio Estudantil Sedu 2026. A relação dos contemplados pode ser consultada no portal Seleção Aluno (veja aqui o resultado).


A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, destacou que, nesta edição, o programa ofertou 500 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, alcançando a maior oferta de sua história, superando as 350 vagas disponibilizadas em 2025, as 170 de 2024 e as 150 de 2023.


O programa prevê a realização de um curso intensivo de três meses de Língua Inglesa ou Espanhola no exterior. Todas as despesas são custeadas pelo Governo do Estado, incluindo passagens aéreas, hospedagem, seguro-saúde, documentação e ajuda de custo no valor de 400 dólares durante o período do curso. Os estudantes também recebem uma parcela adicional, no mesmo valor, antes da viagem, para auxiliar na preparação para a experiência internacional.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Norte do ES

Motociclista morre ao bater de frente com carreta em São Mateus

Publicado em 17/06/2026 às 21:03

Um motociclista morreu ao bater de frente com uma carreta, na zona rural de São Mateus, na tarde desta quarta-feira (17), por volta das 15h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o acidente ocorreu no km 72,7 da BR 101. O condutor, que morreu no local do acidente, não teve a identidade revelada. A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Norte capixaba

Caminhão tomba e carro capota em acidente na rodovia ES 257, em Aracruz

Publicado em 17/06/2026 às 20:24
Com a forte batida, caminhão tombou e caminhonete capotou Douglas Abreu

Um caminhão e uma caminhonete colidiram na rodovia ES 257, na zona rural de Aracruz, na tarde desta quarta-feira (17). Com a gravidade do acidente, o carro capotou e o caminhão tombou na pista. 

De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia atrás do veículo maior e tentou fazer uma ultrapassagem por uma faixa lateral, mas perdeu o controle e causou o acidente. 


O motorista do caminhão ficou com a perna presa no veículo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor da caminhonete não teve ferimentos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Tráfico de drogas

Mais de 160 kg de maconha são apreendidos dentro de carro em Linhares

Publicado em 17/06/2026 às 19:10
Veículo abordado pela PMES transportava 175 "tabletes" de maconha.
Os tabletes estavam escondidos em sacos de ração e totalizaram 164,8 quilos da droga Douglas Abreu

Mais de 160 quilos de maconha foram apreendidos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). A apreensão ocorreu após a Polícia Militar abordar um Fiat Mobi.


Os tabletes estavam escondidos em sacos de ração e totalizaram 164,8 quilos da droga. O motorista, de 39 anos, foi levado para a delegacia.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao homem, mas não houve retorno até a publicação deste texto.


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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Caparaó

Corpo é encontrado a 3 metros de profundidade em rio de Alegre

Publicado em 17/06/2026 às 18:20
Ricardo Bernardes de Oliveira, conhecido como "Vovô", foi encontrado morto dentro de rio em Alegre
Ricardo Bernardes de Oliveira, conhecido como "Vovô", foi encontrado morto dentro de rio em Alegre Montagem | Bombeiros de Guaçuí / Arquivo pessoal

O corpo de um homem que estava desaparecido havia dois dias foi encontrado no Rio Norte, em Alegre, na região do Caparaó do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava a cerca de 3 metros de profundidade e foi retirada por equipes de mergulho. 


Familiares fizeram o reconhecimento do homem, segundo a corporação. Ele foi identificado como Ricardo Bernardes de Oliveira, de 49 anos, e era conhecido na região como "Vovô".


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim, onde exames serão realizados para identificar a causa da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Ação social

Evento em Vila Velha terá linhas gratuitas do Transcol; veja horários

Publicado em 17/06/2026 às 17:42
Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Terminal de Itaparica, em Vila Velha Divulgação | Ceturb-ES | Antônio Cosme

Quatro linhas exclusivas do Sistema Transcol foram criadas para atender à população durante a realização da 3ª Edição do Circuito Cultural e Turístico Ação pela Cidadania, que acontece no próximo sábado (20), em Vila Velha.


O evento vai oferecer mais de 190 serviços gratuitos, das 8h às 17h, no Campo do Normilhão, na região de Grande Terra Vermelha.


As linhas especiais sairão dos terminais São Torquato, Ibes, Vila Velha e Itaparica e não terão cobrança de passagem, das 6h às 18h. Confira aqui os horários de partida dos coletivos. 

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Arma estava irregular e foi apreendida pela PM

Adolescente é baleada pela mãe em shopping de Cachoeiro de Itapemirim

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sul capixaba

Adolescente é baleada pela mãe em shopping de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 17/06/2026 às 16:01
Arma estava irregular e foi apreendida pela PM
Arma apreendida em shopping de Cachoeiro Divulgação/Polícia Militar

Uma adolescente de 15 anos foi baleada pela mãe dentro da loja da família em um shopping de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, a mulher afirmou que o disparo foi acidental.


De acordo com o tenente-coronel Nério Filho, a empresária relatou que o tiro aconteceu quando ela retirava a arma da bolsa. O disparo atingiu a perna da adolescente, que foi socorrida e levada ao Hospital Infantil. Uma estrutura de vidro também foi estilhaçada.


A empresária não possui autorização para portar a arma, segundo a PM. A pistola, uma Taurus GX4, foi apreendida e a mulher foi levada para a delegacia.


A reportagem tenta mais informações com a Polícia Civil sobre o encaminhamento dado à mulher. O Shopping Cachoeiro informou que não irá se manifestar sobre o caso. 

Errata

18/06/2026

A reportagem informou inicialmente, com base em dados repassados pela Polícia Militar, que a pistola não tinha registro. A informação foi corrigida após verificação de que a arma é registrada. A empresária, porém, não possui autorização para portar o armamento.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Grande Vitória

Corrida Mochuara altera trânsito na Nova Orla de Cariacica no domingo

Publicado em 17/06/2026 às 15:14
Nova orla de Cariacica Vitor Jubini

O trânsito no entorno da Nova Orla de Cariacica será alterado no próximo domingo (21) devido à 6ª edição da Corrida Mochuara, que integra a programação do aniversário de 136 anos da cidade. 


Os bloqueios ocorrerão das 6h30 às 10h na Avenida Vale do Rio Doce, entre a Hidremec e a Rua Pedro Nolasco, e na Rua Pedro Nolasco, entre a Escola Itagiba Escobar e a Orla.


Equipes de trânsito da prefeitura estarão na região para orientar os motoristas sobre os desvios.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
BR 262

Motociclista cai na pista e morre atropelado em Conceição do Castelo

Publicado em 17/06/2026 às 11:03

Um motociclista morreu na tarde de terça-feira (16) após cair na pista e ser atropelado por um veículo no km 115 da BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h15 e o veículo que atingiu a vítima não foi identificado.


O homem pilotava uma Honda CG 125 Titan e morreu no local. A identidade dele não foi informada. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil disse que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Conceição do Castelo.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Vitória

Acidente deixa dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Publicado em 17/06/2026 às 10:36

Um acidente deixou dois ciclistas feridos na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas.


Por causa do acidente e do atendimento às vítimas, uma fila de bicicletas se formou na entrada da ciclovia e nas proximidades do local da ocorrência. Na Terceira Ponte, também no sentido Vitória, o trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento dos bombeiros.

Bombeiros usaram escada para resgate de ciclistas
Bombeiros usaram escada para resgate de ciclistas Fabrício Barbosa

As equipes de resgate utilizaram uma escada para socorrer os ciclistas feridos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o acidente aconteceu por volta das 8h20 e envolveu uma bicicleta elétrica e uma bicicleta comum. 


Ainda de acordo com a Ceturb-ES, a ciclovia precisou ser interditada para o resgate, que foi concluído por volta das 9h30. Durante a operação, a linha verde da Terceira Ponte também foi fechada para garantir a segurança do atendimento. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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