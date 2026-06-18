Fogo destrói cavalo mecânico de carreta em Cariacica; veja vídeo

Um incêndio destruiu o cavalo mecânico (parte frontal da carreta, onde ficam o motor e a cabine do motorista) no fim da madrugada desta quinta-feira (18), na avenida Leste Oeste, em Campo Grande, Cariacica. Segundo o motorista do veículo, de 55 anos, ele saiu de Rio Marinho, em Vila Velha, e seguia em direção à Rodovia do Contorno quando o fogo começou.
Ainda conforme o condutor, ele iria engatar a carreta e seguir viagem até uma fábrica de papel em Mucuri, na Bahia, retornando depois ao Espírito Santo.
Durante o trajeto, o motorista percebeu uma mensagem no painel do veículo informando uma anomalia nos freios. Ao olhar pelo retrovisor, viu chamas altas na parte traseira. Segundo ele, houve tempo apenas para retirar seus pertences.
O homem tentou apagar o incêndio com um extintor que estava no veículo, mas não conseguiu controlar as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e conseguiu extinguir o fogo. Ninguém ficou ferido.
Até as 7h desta quinta-feira, o veículo permanecia ocupando parte da avenida.
* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.