Fogo destrói cavalo mecânico de carreta em Cariacica; veja vídeo

Durante o trajeto, o motorista percebeu uma mensagem no painel do veículo informando uma anomalia nos freios. Ao olhar pelo retrovisor, viu chamas altas na parte traseira. Segundo ele, houve tempo apenas para retirar seus pertences.





O homem tentou apagar o incêndio com um extintor que estava no veículo, mas não conseguiu controlar as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e conseguiu extinguir o fogo. Ninguém ficou ferido.





Até as 7h desta quinta-feira, o veículo permanecia ocupando parte da avenida.





* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.