Festival leva rock e gastronomia a Castelhanos, em Anchieta

Anchieta está recebendo a 3ª edição do Castelhanos Moto Rock - Beer Festival Crédito: Prefeitura Municipal de Anchieta

A 3ª edição do Castelhanos Moto Rock - Beer Festival está agitando o feriadão de Castelhanos (Anchieta), litoral Sul do Estado. O evento acontece até sábado (4) e conta com expositores de comidas e bebidas, além de shows com diversas bandas de rock.

Entre os "comes", destaque para a moqueca capixaba, que será servida nos estabelecimentos participantes em diversas versões e com preços acessíveis. Conforme os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 500 motocicletas e muitos turistas a fim de ouvir o bom e velho rock and roll.