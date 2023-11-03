Festival leva rock e gastronomia a Castelhanos, em Anchieta

A 3ª edição do Castelhanos Moto Rock - Beer Festival está agitando o feriadão de Castelhanos (Anchieta), litoral Sul do Estado. O evento acontece até sábado (4) e conta com expositores de comidas e bebidas, além de shows com diversas bandas de rock.
Entre os "comes", destaque para a moqueca capixaba, que será servida nos estabelecimentos participantes em diversas versões e com preços acessíveis. Conforme os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 500 motocicletas e muitos turistas a fim de ouvir o bom e velho rock and roll.
Os shows estão rolando na Avenida Beira-Mar, preparada com palco e cadeiras para acomodar a plateia. Nesta sexta (3), haverá um concurso de bandas, além da apresentação da Temporada de Gripe. No sábado (4), é dia de curtir as bandas Rock Beer e Mery Di e conhecer os vencedores da competição musical. A entrada para os shows é franca.