Sexta (3) com stand-up de Diogo Portugal e show de Vanessa da Mata no ES; agenda

Shows
Vanessa da Mata
A partir das 21h, no Centro de Convenções de Vitória. R. Constante Sodré, 157, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 100, à venda no site da Zig Tickets.
Puxadinho Moxuara Vibe de Quintal
Com Breno & Bernardo. A partir das 20h, no Espaço Multiuso, no piso L4, térreo do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
MPB em Movimento
Com Paulinho Moska e Kleber Simpatia. A partir das 21h, no Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos à venda no site da Le Billet.
Festivais
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
11º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Abertura do evento, que acontece até 25 de novembro. Às 20h, Ópera “Contos de Júlia”, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro de Vitória. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente na bilheteria uma semana antes do espetáculo.
3ª edição do Castelhanos Moto Rock – Beer Festival
Com expositores de comidas e bebidas, concurso de bandas (17h30) e show da banda Red Snow (22h). A partir das 17h, na Avenida Beira Mar, em Castelhanos, Anchieta. Entrada gratuita.
Teatro
A Vida em Voz Alta
Espetáculo que conta a vida de Rubem Braga. Às 20h, no Espaço Má Cia - R. Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada franca, com retirada de ingressos pelo site Sympla.
Diogo Portugal in Vix
Stand-up com Diogo Portugal. A partir das 22h, no Joker Comedy Bar - R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira), à venda no site Sympla. Informações e Reservas: (27) 99242.5081
Baladas e festas
Samba na Toca
Com Já Gamei. A partir das 18h, no A Selva - R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Base na Pink
Com Bero, Jotta F, DJ Ml da Vila, Anderson Baduh, DJ Perotz. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy meia) e R$ 100 (área vip meia), à venda no site da Zig Tickets.
Ladies First
Com Frazão, Pratikere, DJ Gustavo Brabo e DJ Jota Vianna. A partir das 20h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zig Tickets.
Aniversário do Soprano
Com Pedro Schmid, Diego Beats, DJ Ml da Vila, Deejay Junior, e mais. A partir das 22h, na Hangar Gastro Bar - Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 10 (feminino) e R$ 20 (masculino), à venda no site da Zig Tickets.
Punkadão
Com DJ Sheep, 4Lê, Pegnor, Daora e Donat. A partir das 22h, no Fluente - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30.
Rush
Com BrunoSique, Titania, Phi e Cuxa. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25.
Pop Hits
Com Jess, Lucas Lauar, Rafa Arcanjo, Doodles e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub - Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: Entrada grátis para os 100 primeiros, R$ 10 (até meia-noite com nome na lista), R$ 15 (até meia-noite) e R$ 20 (após esse horário).
Sextou Bb
Com Jessé, Richard Viana e Rickson Maioloi. A partir das 21h, na Wanted Pub Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Festival de Forró do Correria
Com Trio Clandestino, Deco Bandeira e Paula Dara. A partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 até meia-noite, R$ 25 (fora da lista a noite toda).
Sextas da Black
Com Blacksete. A partir das 20h, no Canto27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Samba Jr., DJ Japa e Pele Morena. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Baile das Atléticas
Com FP do Trem Bala, Lukão, Edin, Cariello e Belúcio. A partir das 22h, no Privilége Vitória - Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 105 (open bar/2º lote/meia), à venda no site Zig.Tickets
Música ao vivo
Boteco Boa Praça Vitória
Com Bianca Védova. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, em Vitória. Couvert R$ 9,90.
Repique Samba Lounge
Com Samba da Casa. A partir das 13h e 19h, no Repique Samba Lounge - Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 15.
Casa de Bamba
Com Umbú. A partir das 18h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h).
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.