Família capixaba que estava em Israel embarca de volta ao Brasil

Edinardy falou ao vivo ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na segunda-feira (9). Ele contou que, incialmente, o retorno ao Brasil estava planejado para domingo (8), mas devido aos conflitos a volta foi adiada. O professor estava hospedado na casa de amigos e relatou dificuldades para obter resposta da companhia aérea e da agência de viagens.