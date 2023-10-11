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Oriente Médio

Conflito em Israel: agências no ES cancelam viagens para Terra Santa

Principais destinos do turismo religioso, Israel e Palestina tiveram uma nova escalada nos ataques, e agências de viagem estão optando por suspender ou remarcar pacotes

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 10:03

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 out 2023 às 10:03
Fumaça é vista no território israelense após ataque do Hamas no sul da Faixa de Gaza
Fumaça é vista no território israelense após ataque do Hamas no sul da Faixa de Gaza Crédito: Reuters/ Mohammed Salem
Como conta a Bíblia, Jesus Cristo teria sido batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. O local faz parte da região conhecida como Terra Santa, um dos principais destinos turísticos do Oriente Médio devido à importância histórica para os cristãos — e também para judeus e árabes. Situado entre o rio e o Mar Mediterrâneo, a área é dividida entre Israel e Palestina. Mas, por conta dos recentes ataques nesses territórios, agências de viagem capixabas ou que atuam no Espírito Santo estão cancelando viagens para o destino.
A supervisora da agência ClickMundi, que fica em Santa Lúcia, Vitória, contou que uma família de São Paulo, capital paulista, cliente dela, embarcaria no final do mês para Israel. No entanto, por questão de segurança, a viagem será remarcada. "As companhias aéreas entendem a situação e estão liberando a remarcação sem custo", disse ela. 
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A reportagem também entrou em contato com a Itatur, agência de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A atendente informou que eles já tinham iniciado a divulgação de um pacote para viagem em março de 2024, mas, por causa do conflito, o pacote foi cancelado. Nenhum cliente havia efetuado a compra. Não há previsão para a retomada da divulgação e venda. "A situação de guerra em Israel não tem um prazo para ter fim. Pode durar meses ou anos", apontou a atendente.
Já a agência paulista Terra Santa Viagens, especializada em turismo religioso aos principais pontos de Israel e Palestina, informou que tem pacotes agendados ainda para este ano, mas que, por enquanto, não realizou nenhum cancelamento ou reagendamento. "Temos que aguardar para verificar como ficará o cenário antes de qualquer tomada de decisão", afirmou a empresa, pelo atendimento on-line. 

Dificuldade em voltar para casa

Do outro lado, estão capixabas que foram a Israel e tentam retornar. O casal de professores Edinardy do Nascimento Pinto, de 35 anos, e Rayani Alves Tagarro do Nascimento Pinto, de 32 anos, tenta voltar para casa com a filha, Melina Tagarro do Nascimento, de três anos. Inicialmente, o retorno da família estava marcado para o último domingo (8).
Edinardy deu entrevista ao programa Bom dia ES, da TV Gazeta na manhã da segunda-feira (9) e contou que, ao tentar voltar para o Espírito Santo, encontrou a companhia aérea com as portas fechadas e com dificuldades de resolver a situação com a agência que vendou o pacote. Ele aguarda retorno em um dos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) enviados pelo governo federal. 

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