Conflito em Israel: agências no ES cancelam viagens para Terra Santa

Fumaça é vista no território israelense após ataque do Hamas no sul da Faixa de Gaza Crédito: Reuters/ Mohammed Salem

A supervisora da agência ClickMundi, que fica em Santa Lúcia, Vitória, contou que uma família de São Paulo, capital paulista, cliente dela, embarcaria no final do mês para Israel. No entanto, por questão de segurança, a viagem será remarcada. "As companhias aéreas entendem a situação e estão liberando a remarcação sem custo", disse ela.

A reportagem também entrou em contato com a Itatur, agência de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. A atendente informou que eles já tinham iniciado a divulgação de um pacote para viagem em março de 2024, mas, por causa do conflito, o pacote foi cancelado. Nenhum cliente havia efetuado a compra. Não há previsão para a retomada da divulgação e venda. "A situação de guerra em Israel não tem um prazo para ter fim. Pode durar meses ou anos", apontou a atendente.

Já a agência paulista Terra Santa Viagens, especializada em turismo religioso aos principais pontos de Israel e Palestina, informou que tem pacotes agendados ainda para este ano, mas que, por enquanto, não realizou nenhum cancelamento ou reagendamento. "Temos que aguardar para verificar como ficará o cenário antes de qualquer tomada de decisão", afirmou a empresa, pelo atendimento on-line.

Dificuldade em voltar para casa

Do outro lado, estão capixabas que foram a Israel e tentam retornar. O casal de professores Edinardy do Nascimento Pinto, de 35 anos, e Rayani Alves Tagarro do Nascimento Pinto, de 32 anos, tenta voltar para casa com a filha, Melina Tagarro do Nascimento, de três anos. Inicialmente, o retorno da família estava marcado para o último domingo (8).