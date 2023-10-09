Cerca de 1.700 brasileiros em Israel fizeram pedidos de repatriação

O Ministério das Relações Exteriores informou, na tarde desta segunda-feira (9), que cerca de 1.700 brasileiros manifestaram interesse em deixar Israel e voltar ao Brasil, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. Em um primeiro momento, segundo a pasta, deverão ser priorizados os residentes no Brasil, sem passagem aérea.

Os sobrevoos e pousos das aeronaves destacadas para repatriação de brasileiros foram autorizados por Israel. De acordo com o Ministério, a primeira das seis aeronaves mobilizadas para repatriação encontra-se neste momento em Roma, na Itália. A expectativa da Força Aérea Brasileira (FAB) é que o avião siga para Tel Aviv até esta terça-feira (10), a fim de embarcar o primeiro grupo.

A aeronave, um Airbus A330-200 convertido em um KC-30 com capacidade para 230 passageiros, pousou na capital italiana às 7h50 (horário local, 2h50 no horário de Brasília) desta segunda-feira (9), após um voo de 9 horas de duração a partir de Natal, de onde o avião decolou na tarde deste domingo (8).

Um segundo KC-30 e dois KC-390, com capacidade para 80 passageiros cada, além de duas aeronaves da Presidência da República, com capacidade para transportar até 40 passageiros cada uma, estão preparadas para participar da repatriação dos brasileiros. Segundo a FAb, o segundo KC-30 parte ainda nesta segunda-feira, às 16h, para Roma.

Airbus com capacidade para 230 passageiros já está em Roma Crédito: Marcos Corrêa/PR

O número de brasileiros interessados em repatriação foi feito por meio da Embaixada em Tel Aviv que colheu, através de um formulário on-line, os dados dos brasileiros interessados. Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade.

"Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar", diz nota divulgada nesta tarde.

"O Escritório de Representação em Ramala segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área, está implementando plano de evacuação desses nacionais da região, em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo."

Na nota, o governo brasileiro desaconselha quaisquer deslocamentos não essenciais para a região do conflito. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores informou que ainda seguem desaparecidos três brasileiros na região após o início do embate entre Israel e o grupo Hamas. O mesmo número havia sido divulgado no domingo (8), pelo governo.

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva usará seis aviões para buscar os brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas e querem voltar ao País. A decisão havia sido anunciada no domingo, após uma reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, da qual participaram, além do comandante da FAB, o ministro da Defesa, José Múcio, a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

O conflito entre Israel e o Hamas foi deflagrado no sábado (7) e surpreendeu o mundo com um ataque planejado do grupo palestino, deixando centenas de mortos e milhares de feridos , segundo as autoridades. Milhares de foguetes foram disparados por milícias palestinas em direção a Israel. Em resposta, o país atacou alvos em Gaza.