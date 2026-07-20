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Eleito o melhor jogador

Bola de Ouro, Rodri foi eleito o melhor em campo apenas em um jogo na Copa

Ao longo das oito partidas da sua equipe, o meio-campista foi escolhido o melhor em campo apenas na vitória sobre Portugal

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 11:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2026 às 11:28
Rodri foi o melhor jogador da Copa
Rodri foi o melhor jogador da Copa Reuters/Folhapress

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o volante Rodri ergueu a Bola de Ouro do torneio respaldado pelo título da Espanha, mas com uma estatística curiosa: ao longo das oito partidas da sua equipe, o meio-campista foi escolhido o melhor em campo em apenas uma ocasião na vitória sobre Portugal, pelas quartas de final.


A comparação com os concorrentes diretos é um argumento para aqueles que consideraram injusto o prêmio para Rodri. Lionel Messi, que levou a Bola de Prata como segundo melhor do torneio, somou oito gols, quatro assistências e cinco prêmios de melhor da partida pela Argentina. Kylian Mbappé, dono da Bola de Bronze e artilheiro isolado do torneio com 10 gols e quatro assistências, foi eleito o destaque de três jogos da França. Rodri, por sua vez, encerrou a competição sem nenhum gol ou assistência.


A explicação para a honraria concedida ao espanhol está na regularidade tática e no domínio do meio-campo. Segundo dados oficiais da Fifa, Rodri liderou a Copa em passes tentados (799), passes certos (747) e passes completados no último terço do campo (150), além de ter sido o atleta que mais cobriu terreno no Mundial, com 96,2 quilômetros percorridos.


No Power Ranking da entidade, elaborado pelo grupo de estudos técnicos liderado pelo ex-treinador Arsène Wenger, o camisa 16 espanhol figurou como o líder em ações defensivas, enquanto Mbappé destacou-se no setor ofensivo e Michael Olise na criatividade. A conquista coletiva da Espanha dividiu o protagonismo individual jogo a jogo. 


Dos oito confrontos da campanha, a seleção teve destaques pulverizados nos jogos entre Lamine Yamal (duas vezes), Mikel Oyarzabal, Álex Baena, Pedro Porro, Ferran Torres e o próprio Rodri. Em apenas um duelo, os espanhóis não levaram o troféu de melhor em campo: no empate com Cabo Verde, o goleiro Vozinha foi o destaque ao segurar o placar de 0 a 0.

Sucesso de Rodri na carreira

Rodri pode não encher os olhos de quem busca gols e assistências, mas sua carreira é sinônimo de taças. No Manchester City, é considerado um dos grandes ídolos do clube depois de vencer todas as competições possíveis, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes em 2023.


Com a camisa da Espanha, o meio-campista unificou os títulos da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo. No plano individual, o prêmio de melhor jogador do Mundial se soma à Bola de Ouro de 2024 oferecida pela revista France Football ao destaque da temporada.

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