Bola de Ouro, Rodri foi eleito o melhor em campo apenas em um jogo na Copa

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, o volante Rodri ergueu a Bola de Ouro do torneio respaldado pelo título da Espanha, mas com uma estatística curiosa: ao longo das oito partidas da sua equipe, o meio-campista foi escolhido o melhor em campo em apenas uma ocasião na vitória sobre Portugal, pelas quartas de final.





A comparação com os concorrentes diretos é um argumento para aqueles que consideraram injusto o prêmio para Rodri. Lionel Messi, que levou a Bola de Prata como segundo melhor do torneio, somou oito gols, quatro assistências e cinco prêmios de melhor da partida pela Argentina. Kylian Mbappé, dono da Bola de Bronze e artilheiro isolado do torneio com 10 gols e quatro assistências, foi eleito o destaque de três jogos da França. Rodri, por sua vez, encerrou a competição sem nenhum gol ou assistência.





A explicação para a honraria concedida ao espanhol está na regularidade tática e no domínio do meio-campo. Segundo dados oficiais da Fifa, Rodri liderou a Copa em passes tentados (799), passes certos (747) e passes completados no último terço do campo (150), além de ter sido o atleta que mais cobriu terreno no Mundial, com 96,2 quilômetros percorridos.





No Power Ranking da entidade, elaborado pelo grupo de estudos técnicos liderado pelo ex-treinador Arsène Wenger, o camisa 16 espanhol figurou como o líder em ações defensivas, enquanto Mbappé destacou-se no setor ofensivo e Michael Olise na criatividade. A conquista coletiva da Espanha dividiu o protagonismo individual jogo a jogo.





Dos oito confrontos da campanha, a seleção teve destaques pulverizados nos jogos entre Lamine Yamal (duas vezes), Mikel Oyarzabal, Álex Baena, Pedro Porro, Ferran Torres e o próprio Rodri. Em apenas um duelo, os espanhóis não levaram o troféu de melhor em campo: no empate com Cabo Verde, o goleiro Vozinha foi o destaque ao segurar o placar de 0 a 0.