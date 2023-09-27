Éris: quais os sintomas da nova variante altamente mutável da Covid

Por isso, os sintomas são os mesmos da Ômicron, já que se trata de uma linhagem: febre, tosse, dor no corpo, coriza, dor de garganta — quadros que se assemelham a um resfriado e diferentes dos apresentados no início da pandemia, que podiam progredir para quadros respiratórios mais graves.

As recomendações sanitárias em relação à prevenção da variante permanecem iguais, como higienização das mãos, proteção respiratória ao tossir e espirrar, além da vacinação contra a Covid. Toda a população com 18 anos ou mais com o esquema primário completo (primeira e segunda doses) deve tomar uma dose de reforço, como a bivalente, desde que a última dose tenha sido aplicada há mais de quatro meses.