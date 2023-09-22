Duas chapas vão concorrer em eleição para a reitoria da Ufes

Uma das chapas é formada só por mulheres, sendo liderada pela professora Edinete Maria Rosa, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento e diretora do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN), tendo como candidata a vice-reitora a professora Maria Lúcia Teixeira Garcia, do Departamento de Serviço Social.

A outra chapa tem como candidato a reitor o professor Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, do Departamento de Química e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas (CCE), com a professora Sonia Lopes Victor, do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais, completando a chapa na disputa pela vice-reitoria.