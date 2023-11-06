Dois carros capotam em rodovia que liga Marataízes a Itapemirim

Dois carros capotaram após se envolverem em um acidente na ES 060 em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário usar pó de serra na pista por conta de derramamento de óleo dos veículos, um Toyota Corolla e um Peugeot 307.
O acontece aconteceu na ES 060, via que liga Marataízes à Itapemirim. A batida foi no ponto conhecido como Reta do Pontal, zona rural de Marataízes. As causas da batida e número de feridos não foram informadas pela Polícia Militar.
O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que não havia mais vítimas. Uma ambulância aparece nas imagens de um motorista que passou logo após a batida. Não há informação se houve interdição de via.