Acidente entre carro e moto deixa três feridos na BR 101 em Anchieta

As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 18h44.

A concessionária destacou que uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção da Eco101, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. As pistas ficaram com interdição para atendimento e foram liberadas às 19h57.