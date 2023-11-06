Acidente entre carro e moto deixa três feridos na BR 101 em Anchieta

Um acidente envolvendo uma moto e um carro no km 326,3 da BR 101, no sentido norte, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, deixou três pessoas feridas. A colisão ocorreu na noite de domingo (5) e, segundo a Eco101, que administra a via, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.
As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 18h44.
Acidente deixa três pessoas feridas em Anchieta
A concessionária destacou que uma ambulância, um guincho e uma viatura de inspeção da Eco101, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. As pistas ficaram com interdição para atendimento e foram liberadas às 19h57.