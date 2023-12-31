Corpo de homem é encontrado em praia da Serra com ferimentos na cabeça

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h

desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:





Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibitirama Iconha Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória





O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.





Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).