Corpo de homem é encontrado em praia da Serra com ferimentos na cabeça

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Uma jovem de 22 anos morreu e um homem ficou ferido após uma carreta cair de uma ponte na noite de terça-feira (4), no km 73 da BR 262, na localidade de Vitor Hugo, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira foi arremessada da cabine durante o acidente e morreu no local. O motorista, de 31 anos, não apresentava ferimentos aparentes, mas foi encaminhado por uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gerhardt, em Domingos Martins.
A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia da Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e remover o corpo para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h
desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:
O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.
Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).
Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo companheiro após se recusar a dar dinheiro a ele para comprar drogas na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O suspeito fugiu após o crime.
Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os filhos do casal, que acordaram com o barulho, encontraram a mãe ferida. A própria vítima chamou a mãe, que mora próximo da residência.
A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi encontrada com um ferimento no lado esquerdo do peito. Segundo a PM, a mulher apresentava muita perda de sangue.
Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam a faca utilizada no crime, que estava dentro da residência.
Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.
Um caminhoneiro, 35 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (4), no trevo do município de Guarapari, em frente à rodoviária, após ser flagrado transportando três quilos de crack. A droga estava na cabine do caminhão conduzido pelo suspeito.
A prisão foi feita por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) após um trabalho de monitoramento. Durante a abordagem, os investigadores localizaram, no interior do veículo, três barras de crack com a logo "Bad Boy" (garoto mau). De acordo com as investigações, o entorpecente tinha como destino traficantes que atuam no município de Viana.
Após os procedimentos de praxe, o caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.
Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros.
Durante o confronto, Alan foi baleado e morreu. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados. De acordo com a PM, ao lado do corpo foi apreendido um revólver calibre .38 municiado. Os militares realizaram buscas na região e localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.
Ainda segundo a corporação, as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. A PM informou que os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.
O dono de um ferro-velho, de 53 anos, foi preso por receptação durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). A ação também resultou na apreensão de materiais como fios, bicicletas elétricas, uma câmera de videomonitoramento e um equipamento utilizado para fornecer internet de forma clandestina.
A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o proprietário do estabelecimento já possuía antecedentes pelo crime de receptação. Ele tentou fugir quando viu os agentes, mas foi localizado escondido em um terreno vizinho. O nome dele não foi divulgado.
A receptação é o crime de adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar bens que sejam produto de crime, sabendo dessa origem ilícita ou quando as circunstâncias indiquem essa possibilidade.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões. No Espírito Santo, duas apostas, de Guarapari e Linhares, acertaram a quina e vão receber, cada, R$ 47.258,21.
As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.
Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.
O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.
O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4).
Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.