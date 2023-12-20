Cidades do ES recebem alerta de perigo potencial para chuva intensa

Um homem acusado de matar a ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). Rogélio Ferreira, de 56 anos, responde pela morte da diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, assassinada em 12 de maio de 2019, no distrito de Conduru.





Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o acusado acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Rogélio responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Rogélio. O espaço permanece em aberto para manifestação.