Ciclista morre atropelada por carro na ES 185 em Divino de São Lourenço

Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de segunda-feira (14), na ES 185, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Andréia Silva de Souza Tomé, morreu no local.





O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo a uma serralheria, na estrada que liga Divino de São Lourenço a Ibitirama. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da ciclista. O condutor de um Chevrolet Kadett GL, de 25 anos, contou aos militares que seguia no sentido de Divino de São Lourenço quando se deparou com a ciclista na pista. Segundo ele, tentou fazer uma manobra para evitar a batida e freou, mas não conseguiu impedir o impacto.





O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.





O corpo de Andréia foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.