Carro e caminhão batem e motorista fica preso às ferragens em Linhares

As cabines de pedágio da Terceira Ponte , entre Vitória e Vila Velha, e da Rodovia do Sol, em Guarapari, serão removidas em breve. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande nesta segunda-feira (11), após anúncio do fim da cobrança de pedágio nas vias.

Segundo Casagrande, o plano é demolir as cabines e transformar os espaços “em uma praça bonita”. O prazo para as intervenções, entretanto, não foi divulgado. “Nós vamos demolir as cabines daqui (de Vitória), lá da Rodovia do Sol, vamos urbanizar essa região.”

A partir do dia 22, com o fim do contrato com a Rodosol, a gestão ficará a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).