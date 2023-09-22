Carro de funerária 'levanta' em acidente na BR 101, na Serra

Um carro foi parar embaixo de um veículo funerário depois de uma colisão entre os automóveis na tarde desta sexta-feira (22). O acidente aconteceu na BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra.

O relato de testemunhas é de que o carro fúnebre parou quando o sinal fechou, mas o outro veículo — que seria de aplicativo de transporte — não conseguiu parar e bateu. O gerente da empresa funerária “Bom Pastor”, Alan Rodrigues, informou à reportagem que nenhum dos motoristas se machucou.

“Ele (o motorista da funerária) estava indo buscar um corpo na Serra. Não tinha corpo lá dentro, graças a Deus ,e eles ficaram só com abalo psicológico mesmo, sem ferimentos. Ainda segundo o gerente, a passageira que estava no carro de aplicativo disse que o motorista estava a 30 km/h, mas a batida foi bem forte”, contou.