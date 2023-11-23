Carreta de grãos tomba e carga fica espalhada na pista em Castelo

Uma carreta, carregada de grãos, tombou na manhã desta quinta-feira (23), na descida da Serra do Cabrito, na ES 166, Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta seguia pela via quando tombou de forma lateral. O condutor e uma passageira chegaram a ficar presos às ferragens e foram encaminhados ao hospital. Com a queda, a carga ficou espalhada na pista, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante.
Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na cabine, sendo um homem, que conduzia o veículo e ficou com escoriações, e uma mulher, que era carona, e ficou com o braço preso embaixo da carreta. Com um trator e cabo de aço, a equipe do CBMES conseguiu suspender o caminhão e retirar a mulher das ferragens.
A Polícia Militar informou que uma equipe do Samu/192 encaminhou as vítimas a um hospital da região.