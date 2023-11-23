Carreta de grãos tomba e carga fica espalhada na pista em Castelo

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam na cabine, sendo um homem, que conduzia o veículo e ficou com escoriações, e uma mulher, que era carona, e ficou com o braço preso embaixo da carreta. Com um trator e cabo de aço, a equipe do CBMES conseguiu suspender o caminhão e retirar a mulher das ferragens.