Governo do ES explica por que emitiu alerta de golpe a servidores

Após emitir um alerta de golpe direcionado aos servidores do Governo do Espírito Santo, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) esclareceu que não concede cartão consignado diretamente aos funcionários públicos, mas justificou que a divulgação do aviso de atenção quanto a possíveis golpes foi feita após diversos servidores se mostrarem incomodados com o recebimento de uma mensagem, via SMS, sobre a liberação imediata de crédito por meio de um suposto "Cartão Benefício do Governo do Espírito Santo".
A Seger reforçou que o cartão citado nas mensagens não existe. Inclusive, à época, o Governo do ES informou que havia acionado a Polícia Civil para apurar o caso. Porém, posteriormente, divulgou que esse tipo de crédito consignado pode sim ser realizado por instituições financeiras, se cadastradas junto ao Estado, mas reforçou que o uso do nome "Cartão Benefício do Governo do Espírito Santo" é indevido. Veja abaixo nota de esclarecimento: