Governo do ES explica por que emitiu alerta de golpe a servidores

A Seger reforçou que o cartão citado nas mensagens não existe. Inclusive, à época, o Governo do ES informou que havia acionado a Polícia Civil para apurar o caso. Porém, posteriormente, divulgou que esse tipo de crédito consignado pode sim ser realizado por instituições financeiras, se cadastradas junto ao Estado, mas reforçou que o uso do nome "Cartão Benefício do Governo do Espírito Santo" é indevido. Veja abaixo nota de esclarecimento: