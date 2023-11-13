Bandidos miram servidores públicos e Governo do ES faz alerta

Criminosos estão enviando mensagens de texto (SMS) para servidores públicos informando sobre falsos benefícios, mas nada passa de uma tentativa de aplicar golpe. O alerta foi feito nesta segunda-feira (13) pelo Governo do Espírito Santo, que reforçou que não existe o "Cartão Benefício" nem mesmo a liberação de crédito — informações citadas na mensagem dos bandidos.
A orientação do Governo do Estado é que os servidores não respondam à mensagem. "Ressaltamos que a Polícia Civil do Espírito Santo já foi acionada para as devidas providências", finalizou.
ATUALIZAÇÃO | Após divulgar o alerta de golpe, o Governo do Estado emitiu nota oficial explicando por que foi fez o aviso de atenção e esclareceu que não existe "Cartão Benefício do Governo do Espírito Santo", mas que financeiras podem sim oferecer crédito consignado, se cadastradas junto à gestão estadual. Clique aqui para ver mais detalhes