Ajudante de pedreiro é flagrado pela PF com imagens de violência sexual no ES

Um ajudante de pedreiro da Serra, de 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) por armazenar conteúdo de violência sexual e infantojuvenil, em uma operação nacional da Polícia Federal ocorrida em todo o país e com alvos no Espírito Santo. Em Vila Velha, um suspeito teve apreendido um notebook e um celular com imagens que serão submetidos à perícia, mas não chegou a ser detido.
Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável.
Chamada de Harpia, a operação nacional tem o objetivo de prender ofensores sexuais de crianças e promover o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito. O nome faz alusão a uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e é exímia caçadora, relacionando-se com o objetivo da operação.