Ajudante de pedreiro é flagrado pela PF com imagens de violência sexual no ES

Chamada de Harpia, a operação nacional tem o objetivo de prender ofensores sexuais de crianças e promover o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito. O nome faz alusão a uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e é exímia caçadora, relacionando-se com o objetivo da operação.