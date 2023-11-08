Eletricista da Serra é preso em operação contra violência sexual infantil

Um eletricista, de 40 anos, foi preso em flagrante por armazenar conteúdos de violência sexual infanto-juvenil na manhã desta quarta-feira (8). Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um eletricista de 40 anos foi preso em flagrante por armazenar conteúdos de violência sexual infantojuvenil na manhã desta quarta-feira (8), no bairro Laranjeiras Velha, na Serra. O suspeito foi detido durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal.

Na casa do suspeito, agentes federais encontraram e apreenderam um celular e HDs contendo mídias de violência sexual infantil. O eletricista será ouvido e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos para comprovar a participação do eletricista, e outros suspeitos, por atuação criminosa na rede mundial de computadores.