Programador da Serra é alvo de operação contra crime sexual infantojuvenil

Homem de 26 anos, que trabalha como programador, foi alvo da PF no ES

O homem, que não teve o nome divulgado, será ouvido e liberado para responder ao inquérito policial em liberdade. Caso seja condenado pela Justiça, pode receber uma pena de até 4 anos de prisão e multa. As investigações continuam, segundo a Polícia Federal.