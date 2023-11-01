Programador da Serra é alvo de operação contra crime sexual infantojuvenil

Um programador de sistemas de 26 anos, considerado suspeito em uma investigação da Polícia Federal contra crimes sexuais praticados pela internet, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (1), em Jacaraípe, na Serra. Segundo a PF, na casa do investigado foram apreendidos telefones celulares e computador suspeitos de serem usados no crime.
O homem, que não teve o nome divulgado, será ouvido e liberado para responder ao inquérito policial em liberdade. Caso seja condenado pela Justiça, pode receber uma pena de até 4 anos de prisão e multa. As investigações continuam, segundo a Polícia Federal.