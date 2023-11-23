Jovem marca de mostrar moto a falso comprador e é assaltado em Cariacica Crédito: Reprodução

Um jovem de 22 anos teve sua moto roubada após um criminoso fingir estar interessado em comprar o veículo e marcar um encontro com ele na manhã de quarta-feira (22), em Cariacica. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o rapaz se encontrou com o falso comprador próximo ao Terminal de Campo Grande.

O rapaz relatou aos policiais que o suspeito teria demonstrado interesse na moto e, durante a conversa, em determinado momento, o criminoso sacou uma arma e anunciou o assalto, roubando o veículo.

Ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o jovem contou que usava a moto para trabalhar vendendo salgados nos terminais, e disse que, antes de fugir levando o veículo, o criminoso deixou para trás um documento – roubado de um conhecido da vítima. O rapaz disse que o suspeito chegou a entrar em contato novamente pedindo dinheiro para devolver a moto.