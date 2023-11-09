Câmera flagra momento em que carro invade loja na Vila Rubim; veja vídeo

Segundo a Guarda Civil Municipal, o condutor, que estava sozinho no veículo, foi levado pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, também na Capital capixaba. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

A corporação informou ainda que o veículo vinha do Morro do Quadro, pela rua São Simão, e no momento em que cruzava na Avenida Duarte Lemos, não conseguiu desacelerar. Ainda não é possível afirmar o que motivou o acidente. O veículo já foi removido pelo guincho da seguradora e a pista está totalmente liberada.