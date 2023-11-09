Em Vitória: homem esfaqueado pelo ex de companheira está em estado grave

O homem de 33 anos atacado a facadas pelo ex-namorado da namorada no bairro São Pedro, em Vitória, na noite de quarta-feira (8) está em estado grave e corre risco de morte, segundo a Polícia Civil. A corporação informou ainda, durante coletiva na tarde desta quinta-feira (9), que ele passou por uma cirurgia e devido ao estado de saúde dele não foi possível conseguir o depoimento. Além dele, a companheira, alvo do crime, e a sogra, Elma Machado de Souza, também foram esfaqueadas, tendo Elma falecido no local.
O suspeito de ser o autor do crime namorou a vítima por quase 3 anos e pulou o muro da casa da ex-namorada por volta das 3h para esfaquear a ex-namorada. A moça de 30 anos chegou a mandar uma mensagem para o irmão, dizendo que o homem estava no local. Ele foi preso na manhã desta quinta em uma residência em Terra Vermelha, em Vila Velha, e tentou fugir pela janela, mas foi preso em flagrante. Nas mãos dele há machucados, que segundo avaliação do médico legista da polícia, são recentes e compatíveis com marcas de facas.
A mulher está internada no Hospital São Lucas, em Vitória, após levar 15 facadas, sendo oito nas costas, e o estado dela é estável. O namorado está hospitalizado no mesmo centro médico na Capital.