O homem, de 31 anos, suspeito de matar a ex-sogra, identificada como Elma Machado de Souza, de 59 anos, na madrugada de quarta-feira (8), em Vitória, foi preso em flagrante em uma casa no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, no mesmo dia do crime pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O detido não teve o nome informado.
Segundo a polícia, ele chegou a tentar fugir pela janela, mas foi pego pelos agentes da corporação. Além da mãe da ex-namorada, o agressor ainda esfaqueou a ex-companheira, de 30 anos, e o atual namorado dela, de 33. O crime ocorreu no bairro São Pedro na noite desta quarta-feira (8).
Ao ser preso, a polícia percebeu machucados na mão do acusado, que após um exame feito pelo médico legista da polícia, foi constatado serem recentes e compatíveis com lesões causadas por facas. O criminoso não quis dar depoimento e informou que iria falar somente perante o juiz e com a presença de um advogado, segundo o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida.
"Ele já ficou preso por 9 anos por tentativa de homicídio durante uma briga entre rivais, pois ele tem envolvimento com tráfico e também tem passagem por porte ilegal de arma. Acreditamos que ele vai converter (prisão) em preventiva, pois temos todos os elementos. A mensagem dela pode ser fundamental durante o julgamento, pois lá ela aponta que ele estava no local", contou o delegado Almeida.
Homem suspeito de matar ex-sogra a facadas é preso em Vitória
Namorada era o alvo principal
A moça de 30 anos era o alvo principal do suspeito e levou 15 facadas, sendo oito nas costas. Durante o depoimento, ela contou que tentou fugir pelo portão, mas ele puxou o cabelo del a puxando de volta para a residência. Apesar da quantidade de golpes, ela sobreviveu ao ataque ao se fingir de morta para o ex-namorado após ele voltar até ela para dar mais facadas.
O suspeito havia parado de desferir os golpes após a ex-sogra entrar na frente da filha para evitar que ela fosse morta, tendo, nesse momento, ele esfaqueado Elma no pescoço, que faleceu no local. O namorado da vítima também acabou sofrendo ferimentos durante o crime e está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Já a mulher de 30 anos, foco do suspeito no crime, se encontra em estado estável no mesmo centro médico.
A mulher e o suspeito namoraram por pouco mais de dois anos, mas estavam separados há seis meses, porém ele não aceitava a separação. Vizinhos informaram a reportagem da TV Gazeta que eles viveram um relacionamento conturbado e sempre era possível ouvir brigas do então casal.
O delegado acredita que caso ele vá a julgamento ele pode pegar até 30 anos de prisão. "Ele é reincidente, um agravante para o tempo de condenação, mas eu acredito aí que ele vai ficar aí de 20 a 30 anos. Com a nova legislação de crime ele pode pegar até 30", pontuou.
O crime
- Vítimas contaram que o suspeito entrou na casa da ex-companheira e desferiu golpes de faca contra ela, o atual namorado e a mãe dela.
- Elma, que era aposentada mas trabalhava como faxineira para complementar a renda, não resistiu aos ferimentos. Ela levou golpes nas costas e no pescoço, e ficou caída em uma escada na entrada da casa.
- A filha dela, de 30 anos, teve diversos ferimentos por faca, mas estava viva e acordada quando os policiais chegaram ao local.
- O atual namorado da filha de Elma também foi golpeado e socorrido no terceiro andar do imóvel.
- O casal foi atendido pelo Samu/192 e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
- Mesmo ferida, foi a filha de Elma que contou à polícia que o agressor era o ex dela. Segundo familiares, o criminoso não aceitava o término do relacionamento, ocorrido seis meses antes.
(Com informações de Júlia Afonso)