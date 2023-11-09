Segundo a polícia, ele chegou a tentar fugir pela janela, mas foi pego pelos agentes da corporação. Além da mãe da ex-namorada, o agressor ainda esfaqueou a ex-companheira, de 30 anos, e o atual namorado dela, de 33. O crime ocorreu no bairro São Pedro na noite desta quarta-feira (8).

Ao ser preso, a polícia percebeu machucados na mão do acusado, que após um exame feito pelo médico legista da polícia, foi constatado serem recentes e compatíveis com lesões causadas por facas. O criminoso não quis dar depoimento e informou que iria falar somente perante o juiz e com a presença de um advogado, segundo o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida.

"Ele já ficou preso por 9 anos por tentativa de homicídio durante uma briga entre rivais, pois ele tem envolvimento com tráfico e também tem passagem por porte ilegal de arma. Acreditamos que ele vai converter (prisão) em preventiva, pois temos todos os elementos. A mensagem dela pode ser fundamental durante o julgamento, pois lá ela aponta que ele estava no local", contou o delegado Almeida.

Your browser does not support the audio element. Homem suspeito de matar ex-sogra a facadas é preso em Vitória

Namorada era o alvo principal

A moça de 30 anos era o alvo principal do suspeito e levou 15 facadas, sendo oito nas costas. Durante o depoimento, ela contou que tentou fugir pelo portão, mas ele puxou o cabelo del a puxando de volta para a residência. Apesar da quantidade de golpes, ela sobreviveu ao ataque ao se fingir de morta para o ex-namorado após ele voltar até ela para dar mais facadas.

O suspeito havia parado de desferir os golpes após a ex-sogra entrar na frente da filha para evitar que ela fosse morta, tendo, nesse momento, ele esfaqueado Elma no pescoço, que faleceu no local. O namorado da vítima também acabou sofrendo ferimentos durante o crime e está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Já a mulher de 30 anos, foco do suspeito no crime, se encontra em estado estável no mesmo centro médico.

A mulher e o suspeito namoraram por pouco mais de dois anos, mas estavam separados há seis meses, porém ele não aceitava a separação. Vizinhos informaram a reportagem da TV Gazeta que eles viveram um relacionamento conturbado e sempre era possível ouvir brigas do então casal.

O delegado acredita que caso ele vá a julgamento ele pode pegar até 30 anos de prisão. "Ele é reincidente, um agravante para o tempo de condenação, mas eu acredito aí que ele vai ficar aí de 20 a 30 anos. Com a nova legislação de crime ele pode pegar até 30", pontuou.

Elma Machado, mulher assassinada pelo ex-genro Crédito: Arquivo pessoal

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