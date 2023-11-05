Em 24h, 5 homens são presos por violência contra mulher na Grande Vitória

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta teve acesso, revelam detalhes dos casos que aconteceram em Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Pelo menos cinco homens foram presos, apenas entre 0h e 23h44 de sábado (4), na Grande Vitória, acusados de violência contra a mulher . Ocorrências da Delegacia da Mulher, as quaisteve acesso, revelam detalhes dos casos que aconteceram em Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha.

Nova Rosa da Penha, Cariacica

Em Nova Rosa da Penha, na tarde de sábado (4), um homem acionou a Polícia Militar porque o cunhado havia agredido a própria mãe e tentado agredi-lo. No local, a polícia presenciou o homem fazendo várias ameaças à mulher. Segundo registrado no Boletim de Ocorrência (BO), ele estava alterado e também ameaçou policiais, dizendo que iria matá-los quando estivessem à paisana. Os policiais precisaram algemá-lo. Durante o trajeto à delegacia, ele ainda deu diversos chutes no interior da viatura.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 39 anos, foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) e foi autuado em flagrante por vias de fato, ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Carapina Grande, Serra

Uma mulher de 33 anos chamou a polícia, na noite de sábado (4), pois o companheiro, depois de tê-la chutado, pegou um martelo e ameaçou usá-lo para agredi-la ainda mais. O homem, então, saiu de casa e foi até um estabelecimento na esquina de casa, mas foi preso no local.

A mulher tem dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de apenas 2 anos, e as crianças não tinham onde ficar. Por isso, precisaram ir à delegacia com a mãe. Lá, segundo o BO, ela passou mal por conta da ansiedade e foi levada ao hospital. O Conselho Tutelar precisou ser chamado, pois as crianças não podiam ficar no hospital sem um responsável.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 45 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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Jardim Botânico, Cariacica

Segundo consta na ocorrência, depois de ter bebido demais, um homem chegou em casa, na noite de sábado (4), com ciúmes da esposa com o próprio irmão. Quando partiu para cima dele, a mulher do irmão tentou intervir e foi chutada nas pernas pelo suspeito. A mãe dos irmãos também tentou separar a briga, mas sem resultado. A mulher que já havia sido vítima de violência foi mais agredida e nem a mãe foi poupada. Ambas foram vítimas de socos, puxões de cabelo e agressões verbais.

Depois de bater em todos, o suspeito começou a quebrar a casa. Ele ainda partiu, novamente, para cima do irmão com um vidro, lhe causando vários ferimentos na cabeça e precisou ser encaminhado até um Pronto Atendimento (PA). O suspeito foi levado à delegacia algemado.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 37 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por vias de fato, ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha — além do cumprimento do mandado de prisão civil por pensão alimentícia. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Tabuazeiro, Vitória

Na noite de sábado (4), uma mulher acionou o Ciodes para conter o próprio filho que a teria agredido e feito várias ameaças. Os policiais foram até o local e a levaram até a delegacia. Lá, disse que os policiais deveriam subir o Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, para prender o filho. De acordo com o BO, os militares foram informados que não haveria recurso efetivo para ir ao local.

A mulher, então, se recusou a receber auxílio da polícia, caso os policiais não subissem o morro. Eles informaram à mulher que não seria possível, por questões de segurança. Depois disso, policiais foram informados por rádio que mãe e filho estavam próximos de um restaurante. Lá, o filho disse que era a mãe que o ameaçava, além de também ameaçar a esposa e o filho de 1 ano de idade. Mãe e filho foram encaminhados para a delegacia. A mulher tinha ferimentos em um dos braços e ombro.

Em nota, "a Polícia Civil informa que o suspeito, de 20 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)", informou a PC.

Santa Rita, Vila Velha

A polícia foi até uma casa, na noite de sábado (4), onde uma criança de 8 anos gritava no portão "meu pai matou minha mãe". Lá, um homem informou que não podia abrir o portão, porque não tinha a chave. Os policiais forçaram a entrada e encontraram um homem com uma faca pendurada na cintura e uma mulher com um ferimento grave. Ela acordou antes da chegada do Samu e contou que foi agredida pelo ex-marido. A vítima foi levada até o Hospital São Lucas, em Vitória.