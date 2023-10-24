Mais mulheres contam drama de ter de fugir do ex para sobreviver

Mais de 15,9 mil casos de violência contra a mulher foram registrados no Espírito Santo até setembro deste ano Crédito: Freepik

A reportagem de A Gazeta retratou a história de uma dona de casa do Espírito Santo , hoje com 48 anos, que precisou mudar de cidade para se livrar das ameaças e agressões do ex-marido, que culminaram com uma tentativa de homicídio. A mulher que sofria com abuso físicos e psicológicos, não contava com rede de apoio e após várias tentativas de sair do relacionamento, não viu outra alternativa a não ser fugir.

“Eu também passei por isso quando me separei, meu ex tentou me matar e meu pai me tirou da cidade que eu morava, escondido até dos meus filhos. Quando voltei para uma cidade perto da que eu morava para ver meus filhos, ele descobriu e tentou mais uma vez, só que aí pegaram ele. Primeiro ficou 6 meses preso e hoje tem 13 anos que vivo minha vida em paz, graças a Deus”, contou uma capixaba, seguidora de A Gazeta.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) , mais de 15,9 mil casos de violência contra a mulher foram registrados no Espírito Santo até setembro de 2023, o equivalente a 58 mulheres agredidas todos os dias no Estado. Nesse mesmo período, ocorreram 27 casos confirmados de feminicídio.

“Parece que estou revivendo o que eu vivi anos atrás. Eu também fugi para que meu ex me deixasse em paz. Deixei minhas duas filhas com minha mãe e fui trabalhar em outra cidade. Minha mãe também já ouviu que iria ganhar minha cabeça de presente dentro de uma bandeja. Hoje, graças a Deus, vivo tranquila, mas eu já sofri tanto”, relembrou uma seguidora de Minas Gerais.

"Eu já passei por isso também. Eu morava no interior de Minas Gerais e tive que vir para Vitória para não morrer nas mãos do meu ex. É muito triste viver assim, você ter que largar tudo e simplesmente fugir como se tivesse cometido um crime. Até quando nós mulheres vamos viver assim?" Vítima de violência - Seguidora de A Gazeta

Em casos de violência contra mulher, o sofrimento não é só vítima; a família sofre junto.

“Minha família passa pela mesma situação. Estamos longe de uma irmã por conta de ameaças do ex”, lamentou a familiar.

Apesar do medo, é de extrema importância que as mulheres que passam pela mesma situação denunciem os agressores e busquem os recursos de proteção da justiça, como fez esta seguidora.