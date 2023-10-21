"Falta de informação faz muitas mulheres não perceberem que são violentadas"

A ausência de informação faz com que muitas mulheres sequer tenham ideia de que estejam sendo violentadas, ocasionando a não punição do agressor, bem como a perpetuação da violência, que é um ciclo que pode se repetir, como tem ocorrido diariamente, em inúmeros casos de feminicídio. Municiar as mulheres de informação é dar a elas o direito de saber que têm o direito de viver livres de qualquer tipo de opressão e violência. Levar informação de fácil compreensão e com linguagem simplificada significa colaborar para o combate ao machismo e à misoginia, bem como garantir que todas as mulheres, independentemente de classe ou grau de instrução, tenham acesso à Justiça. Como bem disse a escritora norte-americana Maya Angelou: ‘Quando uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres’. O que almejo é que todas elas aprendam sobre seus direitos, se defendam e, com isso, empoderem outras mulheres para que, um dia, possamos ter um país onde a violência contra nossos corpos não seja mais a regra, mas apenas exceção.