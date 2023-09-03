'União feminina só nos fortalece', diz criadora do Acelera Mulher

Não vejo soluções a curto prazo, mas sugiro a criação de leis que incentivem a diversidade e inclusão. Digo incentivos porque sanções, neste país, nem sempre parecem ser a melhor opção, afinal, apesar da discriminação ser crime previsto na Constituição Federal, todos já presenciamos algum episódio. Outra ação que pode ser tomada pela iniciativa pública seria a inclusão da temática empoderamento feminino na formação escolar. Assuntos como negociação, liberdade financeira, empreendedorismo, carreira e história da mulher, sem dúvida, podem ser trabalhados e desenvolvidos ao longo da vida escolar de nossas meninas. Quanto maior a consciência dos desafios e das ferramentas que existem, maior a chance de êxito das novas gerações. Na iniciativa privada, por sua vez, as empresas poderiam iniciar a jornada de igualdade implementando alguns planos de cargos e salários sem distinção de gênero, ou qualquer outra, que não a performance e complexidade de atuação da função; e programa de mentoria para orientar homens e mulheres ao longo de sua carreira em como progredir e respeitar os colegas e suas especificidades. Além disso, poderiam implantar políticas que coloquem mulheres e homens em mesmas condições de trabalho, por exemplo, estimulando que os pais alternem com as mães as idas ao médico ou à escola. Também seria importante ter grupos de mulheres em diferentes níveis de carreira para desenvolvê-las, discutir suas experiências e apoiar umas às outras; apoio psicológico para quem sofreu ou sofre qualquer tipo de abuso; e treinamento para o time de recrutamento e seleção, bem como para os líderes de forma a prepará-los para lidar com as diferenças.