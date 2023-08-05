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Música para o Todas Elas

Clipe 'Todas Elas': 'Consegui ver dores e forças das mulheres', diz Beth MC

Criadora da música feita para o projeto de A Gazeta falou sobre o lançamento e composição da música, lançada na noite desta sexta-feira (4)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 ago 2023 às 21:06

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 21:06

Lançamento do clipe "Todas Elas" na 2ª edição do Festival Crias.Lab, em Vila Veha

O lançamento do clipe da música "Todas Elas", da rapper Beth MC, nesta sexta-feira (4), foi marcado por um bate-papo sobre o processo de produção do audiovisual na 2ª edição do Festival Crias.Lab, que acontece neste final de semana na quadra da MUG, na Glória, em Vila Velha.
Quem comandou a conversa com a cantora e com os produtores foi a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.
A música foi criada em 2019, depois que a artista conheceu o Todas Elas, um projeto de A Gazeta para encorajar mulheres a denunciar desigualdades e casos de violência e cobrar políticas públicas pela igualdade de gênero.
"Recebi depoimentos de mulheres e comecei a fazer a letra e pensar num beat. Lendo os depoimentos, consegui enxergar dores e forças das mulheres, alegria e resiliência e quis colocar em destaque o nosso potencial"
Beth MC - Cantora e compositora da música
E neste ano, após o período de pandemia, o clipe saiu do papel, a partir de uma oficina imersiva de audiovisual do Crias.Lab. Foram cerca de 20 de alunos que participaram de todo o processo de produção do clipe, que foi gravado na Rede Gazeta. Boa parte da produção foi desenvolvida na Fonte Hub.
O professor Felipe Dall'Orto, coordenador de roteiro, conta que um dos desafios foi o tempo, pois a história foi desenvolvido em 48 horas.
"Foi um trabalho construído a 40 mãos, e um dos desafios foi conduzir as ideias que foram surgindo na conversa. A ideia sempre foi seguir o pedido da Beth MC, que queria, no clipe, não reforçar a dor e destacar o positivo da música", diz.
No roteiro do clipe, os integrantes do Crias.Lab fizeram questão de incluir uma panela de barro no roteiro e vídeo, para destacar a identidade capixaba.

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A diretora Tati Rabelo destacou que o processo foi horizontal desde o início, e um dos desafios foi o fato de desenvolverem três cenários no mesmo espaço.
Também participaram do bate-papo a professora Zanete Dadalto e a produtora Thamires Amon, que também fizeram parte da equipe que liderou a elaboração do clipe.
Ao final, o clipe traz a lista de nome de mulheres que foram retratadas no projeto Todas Elas. Algumas delas superaram os desafios; outras, foram vítimas de violência.

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