Clipe 'Todas Elas': 'Consegui ver dores e forças das mulheres', diz Beth MC

Lançamento do clipe "Todas Elas" na 2ª edição do Festival Crias.Lab, em Vila Veha

Quem comandou a conversa com a cantora e com os produtores foi a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.

A Gazeta para encorajar mulheres a denunciar desigualdades e casos de violência e cobrar políticas públicas pela igualdade de gênero. A música foi criada em 2019, depois que a artista conheceu o Todas Elas , um projeto depara encorajar mulheres a denunciar desigualdades e casos de violência e cobrar políticas públicas pela igualdade de gênero.

"Recebi depoimentos de mulheres e comecei a fazer a letra e pensar num beat. Lendo os depoimentos, consegui enxergar dores e forças das mulheres, alegria e resiliência e quis colocar em destaque o nosso potencial" Beth MC - Cantora e compositora da música

O professor Felipe Dall'Orto, coordenador de roteiro, conta que um dos desafios foi o tempo, pois a história foi desenvolvido em 48 horas.

"Foi um trabalho construído a 40 mãos, e um dos desafios foi conduzir as ideias que foram surgindo na conversa. A ideia sempre foi seguir o pedido da Beth MC, que queria, no clipe, não reforçar a dor e destacar o positivo da música", diz.

No roteiro do clipe, os integrantes do Crias.Lab fizeram questão de incluir uma panela de barro no roteiro e vídeo, para destacar a identidade capixaba.

A diretora Tati Rabelo destacou que o processo foi horizontal desde o início, e um dos desafios foi o fato de desenvolverem três cenários no mesmo espaço.

Também participaram do bate-papo a professora Zanete Dadalto e a produtora Thamires Amon, que também fizeram parte da equipe que liderou a elaboração do clipe.