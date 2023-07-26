Crias Lab lança clipe de música da Beth MC feita para o Todas Elas

Todas Elas , em parceria com o Crias Lab , um laboratório de fortalecimento das manifestações culturais urbanas da juventude com capacitação audiovisual, foi responsável por produzir o clipe de uma música que fala sobre mulheres empreendedoras e protagonistas. A obra, que será lançada no dia 4 de agosto, é da cantora, compositora e poetisa capixaba Beth MC. A gravação do audiovisual foi realizada dentro da Rede Gazeta.

A canção foi proposta em 2020 por A Gazeta para um projeto chamado Periferia Business. Os editores queriam que a composição fosse a trilha sonora para uma série de vídeos com depoimentos e entrevistas com mulheres empreendedoras das comunidades da Grande Vitória . Contudo, após a equipe da reportagem receber a letra, os planos mudaram.

Elaine Silva, editora chefe de A Gazeta e CBN conta como foi o processo de transformar a proposta da música em um clipe Crédito: Vitor Jubini

“Quando recebemos a música, ficamos emocionados com a letra e com o que ela transmitia. Então, a gente decidiu não usá-la na matéria, mas fazer algo maior. Um membro dos Crias ficou sabendo da composição em outro projeto feito junto ao Todas Elas e perguntou se o trabalho de audiovisual feito neste ano pelo grupo poderia ser o clipe da música da Beth MC. Claro que nós achamos muito boa essa parceria, porque sabíamos que, se nós fizéssemos o vídeo, talvez o olhar não fosse das pessoas que vivenciam o que a música diz”, explicou a editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva.

Com a parceria formada para a produção do audiovisual, o Crias realizou a seleção dos participantes para a criação de roteiro, figurino e cenário para música da Beth MC.

Ao todo, 20 alunos de bairros periféricos da Grande Vitória com idades de 18 a 35 anos foram escolhidos entre 100 inscritos para compor a equipe. O laboratório audiovisual tem um sistema de cotas que destina 50% das vagas para autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Além disso, prioriza pessoas de baixa renda. Tanto que 80% dos alunos que trabalharam no clipe são pessoas de baixa renda.

De acordo com a coordenadora pedagógica do laboratório, Zanete Dadalto, para realizar a produção, os alunos fizeram a parte teórica nos primeiros dias; depois, tiveram um laboratório visual com a compositora da música e, em seguida, leram e trabalharam nas cenas, figurino e cenário em equipes.

“Em termos de cenário, eles prepararam tudo no final de semana, o que foi uma verdadeira loucura. Nós temos várias equipes, entre elas de figurino, cabelo e maquiagem. Foram eles que correram atrás de tudo que fosse necessário para que, no dia da gravação, tudo estivesse 100%”, explicou a coordenadora.

A artista convidada que escreveu a música contou que está feliz por participar do trabalho tão colaborativo.