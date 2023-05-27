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3 dicas para mulheres que desejam empreender

Especialista explica como é possível alcançar o sucesso com o seu empreendimento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 mai 2023 às 18:25

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 18:25

As mulheres que decidem abrir seu próprio negócio enfrentam diversos desafios, como o machismo e a frequente descredibilização, sendo constantemente obrigadas a provar sua competência. No entanto, é possível superar esses obstáculos e obter sucesso nos negócios. De acordo com Elaine Guandalini, empreendedora e escritora motivacional, existem algumas dicas importantes para as mulheres que desejam começar a entrar nesse mundo. Confira!

1. Faça um planejamento estratégico

A primeira dica de Elaine Guandalini é ter um plano de negócios claro e detalhado. “O planejamento é crucial para o sucesso dos negócios. As empreendedoras precisam definir seus objetivos, identificar seus recursos, conhecer o mercado e seus concorrentes”, diz ela. Segundo a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), as mulheres são menos propensas a ter um plano de negócios do que os homens, mas aquelas que o têm apresentam mais chances de sucesso.

2. Invista no networking e nas mentorias

A segunda dica é buscar apoio e orientação de mentores e outras empreendedoras experientes. “O networking é fundamental para qualquer empreendedor, mas as mulheres enfrentam desafios únicos. Elas podem ter dificuldades para encontrar mentores e conexões que as apoiem em seus empreendimentos”, diz Guandalini. No entanto, existem organizações e grupos de networking que são específicos para mulheres empreendedoras, como a Women’s Business Enterprise National Council (WBENC).
Imagem Edicase Brasil
Esteja sempre disposta a aprender e se adaptar às mudanças do mercado (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | ShutterStock) Crédito:

3. Saiba se adaptar e tenha sede de aprendizado

Por fim, a terceira dica de Elaine Guandalini é estar sempre disposta a aprender e se adaptar às mudanças do mercado. “Os negócios estão em constante mudança, e as mulheres empreendedoras precisam estar preparadas para enfrentar novos desafios e se adaptar às tendências do mercado”, afirma a profissional. Segundo um estudo da American Express, pessoas do gênero feminino são mais propensas a implementar inovações em seus negócios do que os homens.
Elaine Guandalini finaliza dizendo que, com essas dicas em mente, é possível enfrentar os desafios com confiança e alcançar o sucesso em seus negócios.

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