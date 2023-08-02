Fim da legítima defesa da honra e 'não é não' em boates: vitórias para as mulheres

A culpa não é delas: medidas chegam para fortalecer combate à violência contra a mulher Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

A culpa nunca foi das mulheres. Mas, em meio ao crescimento de tentativas de feminicídio, agressões e estupros , duas medidas, no início do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, chegam como vitórias para elas.

Para a presidente da Casa, ministra Rosa Weber, numa sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade humana, “não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres”.

Também na terça-feira (1º), a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Protocolo Não é Não, a fim de prevenir o assédio e a violência contra a mulher em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais em locais fechados ou shows.

O texto, que agora segue para o Senado , prevê o combate a dois tipos de agressões a mulheres: constrangimento, caracterizado pela insistência (verbal ou física) depois que a mulher manifesta que não tem interesse na interação, e violência que resulte em lesão, morte, danos e outras previstas em lei.

No caso de constrangimento, os estabelecimentos poderão adotar ações que julgarem cabíveis para preservar a dignidade e a integridade da vítima ou da pessoa denunciante e para auxiliar a atuação das autoridades e órgãos de saúde eventualmente acionados. O ofensor também poderá ser retirado do estabelecimento, sem possibilidade de retorno até o término das atividades.

Já em situações de violência, os estabelecimentos deverão, por exemplo:

proteger a mulher e lhe dar apoio;

afastar a vítima do agressor, inclusive do seu alcance visual, facultando a ela acompanhamento de pessoa de sua escolha;

colaborar para a identificação das possíveis testemunhas do fato;

solicitar o comparecimento da Polícia Militar ou do agente público competente;

e isolar o local específico onde existam vestígios da violência, até a chegada da Polícia Militar ou do agente público competente.

Além disso, caso o local tenha câmeras de segurança, o acesso às imagens pela Polícia Civil, pela perícia oficial e pelos diretamente envolvidos deverá ser garantido, sendo necessário que as imagens sejam preservadas por um mínimo de 30 dias.