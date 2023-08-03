Com lançamento do clipe "Todas Elas", de Beth Mc, Crias.Lab começa nesta sexta

Clipe Todas Elas, de Beth MC, será lançado no Crias.Lab Crédito: Zanete Dadalto

Chama a Ludmilla que é hoje! Brincadeiras à parte, nesta sexta (4), começa à programação da 2ª edição do Festival Crias.Lab, um evento focado em discutir a comunicação digital e produção audiovisual a partir de diferentes manifestações artísticas da juventude. Com muito rap, bate-papo e exibições de filmes e documentários, o festival gratuito tem como palco a quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha.

Beth MC. Em 2020, a rapper foi a responsável por transformar depoimentos de mulheres que participaram do projeto "Todas Elas", de A Gazeta, em canção e o resultado impressionou. Um dos destaques da noite é o lançamento do videoclipe "Todas Elas", de. Em 2020, a rapper foi a responsável por transformar depoimentos de mulheres que participaram do projetoem canção e o resultado impressionou.

Em junho deste ano, 20 alunos de bairros periféricos da Grande Vitória ficaram responsáveis por desenvolver o clipe, em uma oficina criada pelo Crias.Lab. A primeira exibição do vídeo está marcada para as 18h20.

Logo após o lançamento, Beth MC se junta a Tati Rabelo, Thamires Amon, Felipe Dall'Orto e Zanete Dadalto para um bate-papo acerca do processo criativo do clipe. A mediação fica por conta da editora-chefe do Jornal A Gazeta, Elaine Silva.

"A ideia é reunir a Beth MC e o pessoal que participou da elaboração do clipe pra contar um pouco como foi esse processo de criação. A música foi feita pela artista já há algum tempo, para uma reportagem que estávamos fazendo dentro do Todas Elas. Quando recebemos esse 'presente' da Beth ficamos muito felizes e pensamos em não usar na matéria e encontrar um momento especial para esse lançamento", compartilhou Elaine Silva.

Azzy também conversou com HZ e expressou sua expectativa em relação ao show desta sexta (4). "É sempre muito bom estar no Espírito Santo. A cultura hip hop do Estado é muito forte e o carinho do público incrível. Então a expectativa para esse show é a melhor possível. Com certeza o público pode esperar uma apresentação que traz muito da minha trajetória e os sons da minha nova fase que tenho lançado nos últimos meses", adianta a artista.

"Sou muito grata à existência do hip hop e do rap nacional, porque esse é o nosso lugar de fala. Um lugar em que a gente consegue dar voz a nossa vivência e luta. E como mulher ainda é uma forma de trazer luz para muitos temas para dentro de uma cultura que ainda é machista. Só tenho a agradecer pela oportunidade de viver isso e fazer parte de um evento inclusivo, de cultura urbana, porque foi através dessa cultura que também ganhei essa voz", acredita.

Os interessados em vivenciar as mais de 30h de programação podem garantir seus ingressos por meio da plataforma Sympla , de forma gratuita. Nos dias do evento, basta apresentar a entrada e entregar 1 kg de alimento não perecível.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 2º FESTIVAL CRIAS.LAB

SEXTA (4)

14h às 16h: Exibição do filme MARTE UM. Direção - Gabriel Martins, Brasil, 2022. O longa-metragem representou o Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023

Exibição do filme MARTE UM. Direção - Gabriel Martins, Brasil, 2022. O longa-metragem representou o Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023 16h às 17h: Bate-papo. MARTE UM: O poder do imaginário e da produção audiovisual independente para alcançar novos mundos. Com Gabriel Martins (Diretor de Marte Um). Mediação: Rafael Braz (Jornalista de A Gazeta)

Bate-papo. MARTE UM: O poder do imaginário e da produção audiovisual independente para alcançar novos mundos. Com Gabriel Martins (Diretor de Marte Um). Mediação: Rafael Braz (Jornalista de A Gazeta) 17h10 às 18h10: Bate-papo. Trap 360º: criação, vivência e representatividade, com PTK (Cantor e Compositor), Tibery (Produtor Musical) e Jeffão(Publicitário e produtor audiovisua). Mediação: A.F.A.R.I (Cantora e compositora)

Bate-papo. Trap 360º: criação, vivência e representatividade, com PTK (Cantor e Compositor), Tibery (Produtor Musical) e Jeffão(Publicitário e produtor audiovisua). Mediação: A.F.A.R.I (Cantora e compositora) 18h20 às 19h20: Lançamento do videoclipe “Todas Elas”, de Beth MC. A produção, criada coletivamente em uma semana da oficina Lab.Clipe, em junho deste ano, através do CriasLab, foi a materialização audiovisual da música de Beth Mc, inspirada em depoimentos de mulheres que participaram do projeto "Todas Elas", de A Gazeta. A iniciativa pretende encorajar na luta feminina por direitos em um dos Estados com maior índice de violência contra a mulher. A seguir, acontece um bate-papo sobre o processo criativo do clipe, com Beth Mc (artista capixaba), Tati Rabelo (Direção e Edição), Thamires Amon (Produção), Felipe Dall’Orto (Criação de Roteiro), Zanete Dadalto (Coordenadora pedagógica) e alunos participantes. Mediação: Elaine Silva (Editora-chefe Jornal A Gazeta)

Lançamento do videoclipe “Todas Elas”, de Beth MC. A produção, criada coletivamente em uma semana da oficina Lab.Clipe, em junho deste ano, através do CriasLab, foi a materialização audiovisual da música de Beth Mc, inspirada em depoimentos de mulheres que participaram do projeto "Todas Elas", de A Gazeta. A iniciativa pretende encorajar na luta feminina por direitos em um dos Estados com maior índice de violência contra a mulher. A seguir, acontece um bate-papo sobre o processo criativo do clipe, com Beth Mc (artista capixaba), Tati Rabelo (Direção e Edição), Thamires Amon (Produção), Felipe Dall’Orto (Criação de Roteiro), Zanete Dadalto (Coordenadora pedagógica) e alunos participantes. Mediação: Elaine Silva (Editora-chefe Jornal A Gazeta) 19h30 às 20h30: Bate-papo Sons da Perifa: Estratégias para descentralização das narrativas e valorização cultural das periferias. Com Jairo Malta (Pesquisador e jornalista) Mediação: Natália Dornelas (Cineasta)

Bate-papo Sons da Perifa: Estratégias para descentralização das narrativas e valorização cultural das periferias. Com Jairo Malta (Pesquisador e jornalista) Mediação: Natália Dornelas (Cineasta) 20h40 às 22h: Mostra CO.LIGA.

Mostra CO.LIGA. 22h às 23h: DJ Negana

DJ Negana 23h à meia-noite: Azzy (RJ)

Azzy (RJ) A partir de meia-noite: Festa Trap 360º, com DJ Tibery, DJ Gegeo, DJ Barol e DJ Jone BL



Festa Trap 360º, com DJ Tibery, DJ Gegeo, DJ Barol e DJ Jone BL SÁBADO (15)

14h às 16h: Exibição do documentário "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado". Direção: Caio Cavechini, Eliane Scardovelli

Exibição do documentário "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado". Direção: Caio Cavechini, Eliane Scardovelli 16h às 17h: Bate-papo O jornalismo diante da realidade: reflexões a partir do Caso Escola Base. Com Valmir Salaro (Repórter especial Fantástico TV Globo). Mediação: Rafaele Gasparini (Editora de Jornalismo da TV Gazeta)

Bate-papo O jornalismo diante da realidade: reflexões a partir do Caso Escola Base. Com Valmir Salaro (Repórter especial Fantástico TV Globo). Mediação: Rafaele Gasparini (Editora de Jornalismo da TV Gazeta) 17h10 às 18h10: Bate-papo Cena, Música e Identidade: A Importância da Direção de Arte na Produção de Videoclipes. Com Flora Fiorio (Diretora de Arte e arquiteta), Rômulo Corrêa (Diretor de arte e arquiteto) e João Schiavo (Diretor de arte e publicitário). Mediação: Elis Carvalho (Repórter e apresentadora do programa Em Movimento TV Gazeta)

Bate-papo Cena, Música e Identidade: A Importância da Direção de Arte na Produção de Videoclipes. Com Flora Fiorio (Diretora de Arte e arquiteta), Rômulo Corrêa (Diretor de arte e arquiteto) e João Schiavo (Diretor de arte e publicitário). Mediação: Elis Carvalho (Repórter e apresentadora do programa Em Movimento TV Gazeta) 18h20 às 19h20: Bate-papo Corpos e Lugares: Conexões e Narrativas na criação de imagens. Com Ana Luzes (Fotógrafa artística e documental), Ratão Diniz (Coordenador técnico Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré - RJ) e Márvila Araújo (Fotógrafa e artista visual). Mediação: Thais Gobbo (Fotógrafa, comunicadora popular, influencer e modelo)

Bate-papo Corpos e Lugares: Conexões e Narrativas na criação de imagens. Com Ana Luzes (Fotógrafa artística e documental), Ratão Diniz (Coordenador técnico Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré - RJ) e Márvila Araújo (Fotógrafa e artista visual). Mediação: Thais Gobbo (Fotógrafa, comunicadora popular, influencer e modelo) 19h30 às 20h30: Bate-papo Arte e Design: Comunicando Identidades e Impulsionando Transformações, com Kika Carvalho (Artista Visual), Juliana Lisboa (designer interdisciplinar, gestora cultural e diretora criativa) e Rayan Casagrande (Designer, sócio e cofundador do Comboio Art Studio). Mediação: Amanda Lobos (Ilustradora e designer)

Bate-papo Arte e Design: Comunicando Identidades e Impulsionando Transformações, com Kika Carvalho (Artista Visual), Juliana Lisboa (designer interdisciplinar, gestora cultural e diretora criativa) e Rayan Casagrande (Designer, sócio e cofundador do Comboio Art Studio). Mediação: Amanda Lobos (Ilustradora e designer) 20h40 às 22h: Mostra CRIAS DA QUEBRADA

Mostra CRIAS DA QUEBRADA 22h às 23h00: DJ Negana

DJ Negana 23h à meia-noite: Lourena (RJ)

Lourena (RJ) A partir da meia-noite: Festa Treme u Baile, com DJ Madeusa, DJ Scooby e DJ Rare Boy

SERVIÇO