Live com Natizinha da Litoral conta bastidores do clipe da Beth MC

Beth MC participa da transmissão sobre os bastidores do clipe Todas Elas

O evento, a partir das 14h, terá shows das rappers Azzy e Lourena, um bate-papo sobre o clipe e música do Todas Elas com a presença do diretor Gabriel Martins, Beth MC, Tati Rabelo, Thamires Amon, Felipe Dall’Orto, Zanete Dadalto e alunos participantes.