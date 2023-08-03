Live com Natizinha da Litoral conta bastidores do clipe da Beth MC

Nesta quinta-feira (3), A Gazeta realiza uma live às 19 horas sobre os bastidores do clipe da música "Todas Elas". A apresentação ficará por conta de Nathália Ferreira, a Natizinha da Rádio Litoral, e as convidadas são a protagonista e compositora da canção, a rapper Beth MC, e Júlia Machado, do projeto Crias.Lab, responsável pelo audiovisual da obra. A transmissão poderá ser acompanhada pelo Instagram, YouTube, Facebook e no site de A Gazeta.
A canção foi proposta em 2020 por A Gazeta para um projeto chamado Periferia Business. Os editores queriam que a composição fosse a trilha sonora para uma série de vídeos com depoimentos e entrevistas com mulheres empreendedoras das comunidades da Grande Vitória. Contudo, após a equipe da reportagem receber a letra, foi decidido que a música receberia um audiovisual. A obra foi toda gravada dentro da Rede Gazeta.
O clipe será lançado nesta sexta-feira (4), no Festival do Crias. Lab, na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, com a mediação da editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.
O evento, a partir das 14h, terá shows das rappers Azzy e Lourena, um bate-papo sobre o clipe e música do Todas Elas com a presença do diretor Gabriel Martins, Beth MC, Tati Rabelo, Thamires Amon, Felipe Dall’Orto, Zanete Dadalto e alunos participantes.
Para participar, os interessados podem adquirir os ingressos de forma gratuita na plataforma Sympla.