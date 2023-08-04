Assista ao clipe da música 'Todas Elas', de Beth MC e Crias.Lab

O clipe “Todas Elas" já chegou para fortalecer, por meio da música e de muitas histórias, o empoderamento feminino. Com cenários baseados na trajetória de vida da rapper Beth MC, o audiovisual vem mostrar, assim como a letra, que o mundo é de Todas Elas.
De acordo com a protagonista do clipe, a canção, que foi composta por ela em 2020, tem como inspiração várias mulheres que lutam cotidianamente.
“A música foi feita com base nos depoimentos de mulheres que participaram do projeto Todas Elas. Mulheres que passaram a empreender por si só e que são guerreiras que estão sempre inovando. Buscando se erguer e também fazendo isso por outras mulheres”, contou Beth.
O lançamento do audiovisual ocorreu na 2ª edição do Festival Crias.Lab, nesta sexta-feira, onde rolou um bate-papo sobre o processo de criação do clipe com os produtores do Crias, além de shows gratuitos na quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha.