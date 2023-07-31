'Por dentro da notícia' traz bastidores do projeto Todas Elas de A Gazeta

O videocast Por dentro da notícia desta segunda-feira (31) está para lá de especial ao apresentar os bastidores do videoclipe da música tema do projeto Todas Elas, de A Gazeta. A canção, que também se chama "Todas Elas", foi composta pela rapper capixaba Beth MC, e o clipe é fruto de uma parceria da Rede Gazeta com o Crias Lab. A produção será lançada para o público nas plataformas digitais na sexta-feira, 4 de agosto.
A transmissão começa às 19h no Instagram, YouTube, Twich e no site de A Gazeta. O episódio será apresentado pela editora de Distribuição Marcella Scaramella e contará com a participação da editora do Núcleo de Reportagens e Projetos, Mikaella Campos, e da editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Cristina Ferreira da Silva.
"Essa semana será especial para o projeto Todas Elas. Vamos lançar oficialmente a música do Todas Elas, feita especialmente pela Beth MC para o projeto. Mas as emoções não param por aí, porque a música ganhou um clipe lindo produzido pela turma do Crias Lab. Então, na live, vamos contar um pouco desse momento especial, resgatando como tudo começou em 2020 e como temos atuado com o projeto", adiantou Elaine.
O Todas Elas é uma iniciativa de A Gazeta que reúne reportagens de serviço, de denúncia e histórias inspiradoras de mulheres. O projeto, iniciado em janeiro de 2020, tem como uma das motivações o cenário capixaba. O Espírito Santo é um dos lugares mais perigosos para ser mulher em todo o Brasil, tanto que chegou a liderar esse ranking em alguns anos na última década. Na fase atual, o foco do projeto é o empreendedorismo feminino.
"Estamos na quarta fase do Todas Elas, com foco no Empreendedorismo Feminino, e como o empreender pode abrir os horizontes das mulheres. Já falamos do combate à violência, mostramos o serviço da rede de apoio necessária para ajudar essas mulheres e evidenciamos como a educação e o conhecimento são fundamentais na libertação feminina de seus medos e algozes. Agora é um tempo de inspirar mulheres com histórias lindas de outras mulheres", contou a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.
No site de A Gazeta, uma barra amarela no topo da página ficará disponível durante a live para acompanhar a transmissão. Já o conteúdo do projeto Todas Elas pode ser acessado pelo endereço www.agazeta.com.br/todaselas.