'Por dentro da notícia' traz bastidores do projeto Todas Elas de A Gazeta

A transmissão começa às 19h no Instagram, YouTube, Twich e no site de A Gazeta. O episódio será apresentado pela editora de Distribuição Marcella Scaramella e contará com a participação da editora do Núcleo de Reportagens e Projetos, Mikaella Campos, e da editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Cristina Ferreira da Silva.

"Essa semana será especial para o projeto Todas Elas. Vamos lançar oficialmente a música do Todas Elas, feita especialmente pela Beth MC para o projeto. Mas as emoções não param por aí, porque a música ganhou um clipe lindo produzido pela turma do Crias Lab. Então, na live, vamos contar um pouco desse momento especial, resgatando como tudo começou em 2020 e como temos atuado com o projeto", adiantou Elaine.

O Todas Elas é uma iniciativa de A Gazeta que reúne reportagens de serviço, de denúncia e histórias inspiradoras de mulheres. O projeto, iniciado em janeiro de 2020, tem como uma das motivações o cenário capixaba. O Espírito Santo é um dos lugares mais perigosos para ser mulher em todo o Brasil, tanto que chegou a liderar esse ranking em alguns anos na última década. Na fase atual, o foco do projeto é o empreendedorismo feminino.

"Estamos na quarta fase do Todas Elas, com foco no Empreendedorismo Feminino, e como o empreender pode abrir os horizontes das mulheres. Já falamos do combate à violência, mostramos o serviço da rede de apoio necessária para ajudar essas mulheres e evidenciamos como a educação e o conhecimento são fundamentais na libertação feminina de seus medos e algozes. Agora é um tempo de inspirar mulheres com histórias lindas de outras mulheres", contou a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória.