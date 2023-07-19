Barbies guarda, merendeira e gari: servidoras viram cartaz de filme no ES

Prefeitura de Linhares homenageia servidoras com cartazes do filme Barbie

A moda da Barbie voltou com tudo, para a felicidade dos amantes da cor-de-rosa e de uma das bonecas mais famosas do mundo. O filme de Greta Gerwig estreia nesta quinta-feira (20) e tem lotado a internet de memes e de muita ansiedade. E a Prefeitura de Linhares , no Norte do Espírito Santo, resolveu aproveitar o "hype" do assunto e entrar na Barbiecore para homenagear as servidoras, colocando as mulheres como se cada uma fosse uma Barbie do filme, em suas profissões.

A prefeitura utilizou fotos de funcionárias de 25 a 60 anos que exercem diversas funções na administração municipal. Todas aparecem em imagens divulgadas pelo munícipio inspiradas nos cartazes promocionais com personagens do filme. Tem gari, telefonista, médica... A ação da prefeitura foi divulgada na tarde desta terça-feira (18).

'Barbies-servidoras'

"Nós aproveitamos o sucesso do novo filme da Barbie e entramos nessa #trend da boneca que marcou gerações e já representou mulheres fortes como lutadora, astronauta, juíza, médica e bailarina, para homenagear tantas mulheres que estão no serviço público e nos ajudam a construir uma Linhares mais justa e mais cidadã todos os dias. Elas estão em todas as áreas e vários setores – esses são apenas alguns exemplos dessas Barbies servidoras, viu?", diz um trecho da publicação da prefeitura.

São fotos mostrando dez mulheres em suas profissões. Há servidoras que são guarda municipal, farmacêutica, professora, médica, engenheira, agente de endemias. secretária, telefonista, gari e merendeira.

A prefeitura disse que buscou mostrar servidoras de todos os setores que são Barbies no dia a dia do serviço público.

Nos comentários da postagem na rede social, muitos seguidores curtiram a iniciativa. "Todas as Barbies lindíssimas e representando!", comentou uma seguidora.

"Lindas Barbies que nos representam em todos os setores", disse uma outra seguidora.

Barbies da vida real

As "Barbies servidoras" homenageadas pela prefeitura ficaram muito felizes com o resultado. O g1 ES conversou com uma delas, Alessandra da Silva Veiga, de 48 anos. Ela é a Barbie telefonista e trabalha na prefeitura na função há 19 anos.

"Olha, é uma experiência nova e legal para nós, servidoras, pois essa ação demonstra que todas nós somos uma Barbie no filme, e que nós escrevemos de nossas vidas. E que nessa nova versão de Barbie as protagonistas somos nós" Alessandra da Silva Veiga - Telefonista

A servidora municipal contou que, para ela, se ver em um cartaz do filme da Barbie é ainda mais especial. Isso porque Alessandra disse que nunca teve um exemplar da famosa boneca.

"A Barbie era uma boneca muito desejada e eu sempre tive vontade de ter, mas tive que me conformar com a situação na época. Minha mãe não tinha condições de comprar", disse.

Alessandra é uma das "Barbies-servidoras" homenageadas pela Prefeitura de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A telefonista acredita que a mensagem das fotos com as mulheres representando Barbies e suas profissões é muito importante e vai servir como incentivo.

"Significa que meu sonho não morreu, assim como a Barbie não morreu. Significa que cada Barbie representada ali permanecerá, porque cada uma dessas profissionais serão lembradas lá no futuro, quando outras Barbies estarão sendo representadas por outras profissionais através de suas fotos", contou a servidora.

Agora, Alessandra disse estar ansiosa para assistir ao mundo cor-de-rosa da Barbie nas telonas do cinema. Além disso, a servidora espera um dia poder encontrar e comprar Barbies mais parecidas com mulheres reais.

"Algumas vezes, pensei em comprar, mas como não dava, deixei pra lá. Mas precisam fazer uma Barbie morena de cabelos cacheados também, para o sonho nunca acabar para nós morenas e cacheadas", finalizou.