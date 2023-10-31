Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Lula sanciona lei que prevê pensão para órfãos de feminicídio
Vítimas da violência

Lula sanciona lei que prevê pensão para órfãos de feminicídio

Também foi sancionado texto que proíbe guarda compartilhada quando houver risco de violência doméstica ou familiar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 out 2023 às 11:11

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 11:11

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai sancionar na tarde desta terça-feira (31) um projeto de lei que prevê uma pensão especial para órfãos que perderam as suas mães em casos de feminicídio.
Durante sua transmissão ao vivo na internet, o Conversa com o Presidente, o petista afirmou que "o Estado precisa assumir a responsabilidade" com a formação dessas crianças, por não ter conseguido garantir a segurança das mães.
Crianças são vítimas invisíveis do feminicídio
Crianças são vítimas invisíveis do feminicídio Crédito: Fernando Madeira / Arte A Gazeta
"É preciso garantir que as pessoas que são vítimas da violência não tenham os seus filhos abandonados pelo Estado. Se o Estado não cuidou da pessoa e permitiu que ela fosse vítima, o Estado precisa pelo menos assumir a responsabilidade de cuidar das crianças"
Lula - Presidente
"Então, a gente quer criar uma bolsa para garantir essas crianças de estudarem, se formarem e, amanhã, poderem ter o direito de viver a cidadania plena nesse Brasil", completou.

Veja Também

Vitória vai pagar, em 2023, salário mínimo a órfãos do feminicídio

A proposta, de autoria da deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), prevê que o benefício será concedido aos órfãos cuja renda familiar mensal per capta seja de até 25% do salário mínimo.
A pensão, no valor de um salário mínimo, será paga para crianças e adolescentes dentro das regras estabelecidas, mesmo que o feminicídio tenha ocorrido anteriormente à publicação da Lei.

Guarda compartilhada

Lula sancionou nesta terça a lei que proíbe a concessão de guarda compartilhada ao pai ou à mãe quando houver indícios que apontem riscos de violência doméstica ou familiar.
O texto também obriga os juízes a indagarem previamente o Ministério Público e as partes sobre situações de violência que envolvam o casal ou os filhos.
A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. Não houve vetos por parte do presidente da República.

Veja Também

Órfãos pela violência: crianças são vítimas invisíveis do feminicídio

Segundo o texto sancionado, a guarda compartilhada será aplicada quando não houver acordo entre mãe e pai quanto à guarda do filho e ambos estiverem aptos a exercer o poder familiar. A exceção será "se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar".
A nova lei também afirma que todos os juízes têm o "dever de indagar previamente o Ministério Público e as partes sobre situações de violência doméstica ou familiar que envolvam o casal ou os filhos".

Veja Também

Pandemia deixou 40.830 crianças e adolescentes órfãos de mãe no Brasil

Mulheres vítimas de violência vão poder se abrigar em hotéis no ES

Capixaba se esconde há 3 anos para não ser assassinada pelo ex-marido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Lula Violência Contra a Mulher Todas Elas Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados