Mulheres vítimas de violência vão poder se abrigar em hotéis no ES

Mulheres vítimas de violência poderão ficar em hotéis com seus dependentes Crédito: People Creations/Freepik

As vítimas poderão ficar hospedadas por até 15 dias junto a seus dependentes, e terão acesso à alimentação, serviços de lavanderia, internet, atendimento social, psicológico e jurídico. Elas também vão receber orientação de uma equipe multidisciplinar sobre a acesso a direitos das mulheres de cada município.

Para ser assistida, basta a vítima procurar uma delegacia da mulher. Após fazer a denúncia , a vítima será direcionada aos hotéis da rede para abrigo.

Chegando agora ao Espírito Santo , o Programa Acolhe é resultado de uma parceria da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) com o Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim das Violências contra Mulheres e Meninas, criado pelo Instituto Avon e pela Accor, em 2020.

A concretização da parceria ocorreu durante 3º Congresso Internacional de Segurança e Defesa, em Vila Velha, onde foi assinado o termo de cooperação para a implementação do programa no Estado. Nesta quinta (26), ainda durante o evento, o Instituto Avon vai promover a capacitação das equipes capixabas responsáveis pela proteção da população feminina local.

“O Programa Acolhe promove o acolhimento, serviços de assistência e proteção para as mulheres, garantindo meios para que possam reivindicar seus direitos e viver com mais autonomia e tranquilidade. Além de apoiar essas mulheres, disponibilizamos treinamento para os profissionais da rede multidisciplinar a fim de que haja mais capacitação e um atendimento humanizado”, afirmou Beatriz Accioly, coordenadora de parcerias e políticas públicas do Instituto Avon.

Importante ressaltar que, durante esses 15 dias de acolhimento, a vítima pode aguardar pelas políticas públicas permanentes em um local seguro para si e seus dependentes.

Nesta terça-feira (24), foi assinado um acordo de cooperação para a implementação do Programa Acolhe no Estado. Crédito: SESM/ Divulgação

“Esse projeto visa abrir mais uma porta de acolhimento para mulheres capixabas, tanto para aquelas que precisam de abrigos temporários, quanto para aquelas que de fato não têm rede de apoio. Estas podem ficar em segurança enquanto fazemos o acompanhamento junto aos Núcleos Margaridas, providenciando desde aluguel social à profissionalização dessas mulheres de acordo com cada perfil”, frisou Jacqueline Moraes, secretária estadual das Mulheres.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , o Espírito Santo possui, atualmente, uma média diária de 58 mulheres vítimas de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial. Somente entre janeiro e setembro de 2023, foram registrados 15.920 casos de violência doméstica, 755 ocorrências a mais do que no mesmo período em 2022. Cerca de 70,5% dos ataques ocorrem dentro de residências. Nos primeiros nove meses deste ano, ainda foram confirmados 27 casos de feminicídio.