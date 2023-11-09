Homem morre após ser atropelado por carros na Fernando Ferrari em Vitória

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma van e outros carros na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras, Vitória, na madrugada desta quinta-feira (9). O motorista do veículo envolvido no acidente confirmou à Polícia Militar ter atropelado o pedestre e disse que a vítima estava com uma lata de cerveja na mão.
O condutor afirmou que a vítima teria atravessado repentinamente em um ponto da avenida com iluminação baixa. Disse ainda que, devido à baixa iluminação, outros veículos teriam atropelado a vítima em sequência. No entanto, somente ele e mais um motorista pararam para aguardar a viatura.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 4h36 para uma ocorrência de atropelamento com vítima fatal. Destacou que o corpo da vítima, do sexo masculino, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT).