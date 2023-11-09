Adolescente de 15 anos mata familiar a facadas após briga em Guaçuí

Segundo a PMES, o homem já estava sem sinais vitais quando a equipe chegou ao local. Uma testemunha informou que, horas antes, o morador, que estaria embriagado, teria agredido o adolescente, por isso a mãe do jovem foi tirar satisfação com ele. Durante a discussão, o homem tentou agredir a mulher, momento em que o adolescente atacou o familiar com golpes de faca para defendê-la, fugindo do local em seguida.

A Polícia Militar também informou que, após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, e a ocorrência entregue na delegacia de Alegre para demais investigações. Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guaçuí e, até o momento, o adolescente não foi localizado. A corporação ressalta que Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), linha de contato gratuita disponível em todos os municípios do Estado.